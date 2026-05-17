Στενά Ορμούζ - CENTCOM: 81 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού

Στην αντίπερα όχθη οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την εφαρμογή νέων διαδικασιών για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

Μάνος Χατζηγιάννης

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 81 εμπορικά πλοία και έχουν θέσει τέσσερα εκτός λειτουργίας από την έναρξη του αποκλεισμού κατά του Ιράν στις 13 Απριλίου.

Το CENTCOM ανέφερε ότι η Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας USS Tripoli επιβάλλει τον αποκλεισμό στην Αραβική Θάλασσα.

Η Κεντρική Διοίκηση τονίζει ότι όλα αυτά τα μέτρα λαμβάνονται αποκλειστικά για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις διεθνείς κυρώσεις και τους κανόνες του αποκλεισμού που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ.

Τι υποστηρίζει το Ιράν

Στην αντίπερα όχθη οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την εφαρμογή νέων διαδικασιών για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τις οποίες οι πλοιοκτήτες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για άδεια μέσω των υπουργείων Εξωτερικών των χωρών τους, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν IRIB.

Μετά τη λήψη της αίτησης άδειας, το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών διαβιβάζει τα έγγραφα στο ναυτικό της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς.

Στη συνέχεια, το ναυτικό της Φρουράς αξιολογεί τα έγγραφα του πλοιοκτήτη, τη διαδρομή, τον προορισμό του πλοίου και το είδος του φορτίου.

Θα εκδοθεί άδεια διέλευσης εφόσον το πλοίο δεν ανήκει σε «εχθρικό κράτος».

