Στενά του Ορμούζ: Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίγνκ συμφώνησαν ότι τα Στενά Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτό, δήλωσε ο Λευκός Οίκος μετά τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο Πεκίνο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για να υποστηρίξουν την ελεύθερη ροή ενέργειας.
  • Ο Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση των Στενών και στην επιβολή διοδίων για τη χρήση τους.
  • Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
  • Συζητήθηκαν η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, η αύξηση των κινεζικών επενδύσεων στις ΗΠΑ και η αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου από την Κίνα.
  • Ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε ότι οι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μπορεί να προκύψουν αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά το ζήτημα της Ταϊβάν.
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτό, δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη μετά τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο Πεκίνο. Σύμφωνα με το NBC News, ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε μια δήλωση σχετικά με τις συνομιλίες Τραμπ-Σι, χωρίς να αναφέρει το ζήτημα της Ταϊβάν και κάνοντας εκτενή αναφορά στον πόλεμο του Ιράν και στο Ορμούζ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια καλή συνάντηση με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της πρόσβασης στην αγορά της Κίνας για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και της αύξησης των κινεζικών επενδύσεων στις βιομηχανίες μας. Ηγέτες από πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετείχαν σε ένα μέρος της συνάντησης», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για να υποστηρίξει την ελεύθερη ροή ενέργειας. Ο Πρόεδρος Σι κατέστησε επίσης σαφή την αντίθεση της Κίνας στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του, και εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση της Κίνας από το στενό στο μέλλον», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Και οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», σημείωσε ο αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ και ο Σι «τόνισαν την ανάγκη να αξιοποιηθεί η πρόοδος στον τερματισμό της ροής πρόδρομων ουσιών φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών γεωργικών προϊόντων».

Σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο Σι είπε στον Tραμπ ότι «οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις», εάν το ζήτημα της Ταϊβάν «δεν αντιμετωπιστεί σωστά». Ο Σι τόνισε επίσης ότι οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των δύο εθνών είναι «αμοιβαία επωφελείς και ωφέλιμοι για όλες τις πλευρές», σύμφωνα με το Xinhua.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να οικοδομήσουν μια διμερή σχέση εποικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας για να παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση για τους δεσμούς κατά τα επόμενα τρία χρόνια και μετά, κάτι που ο Σι είπε ότι θα ήταν ευπρόσδεκτο από «τους λαούς και των δύο χωρών, καθώς και από τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε το Xinhua.

