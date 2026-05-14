Σι Τζινπίνγκ και Τραμπ σε κρίσιμες συνομιλίες στο Πεκίνο – Στην ατζέντα εμπόριο, Ιράν και Ταϊβάν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στο Πεκίνο με στρατιωτικές τιμές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σε μια κρίσιμη συνάντηση για τις σχέσεις ΗΠΑ

Κίνας.

Η συζήτηση έχει επικεντρωθεί στις εμπορικές σχέσεις, την τεχνολογία και τιις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με στόχο τη διατήρηση της εμπορικής εκεχειρίας.

Το Πεκίνο ζητά χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας και μικροτσίπ προς κινεζικές εταιρείες.

Ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει από την Κίνα να ασκήσει επιρροή στο Ιράν για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η Ταϊβάν παραμένει ευαίσθητο θέμα με το Πεκίνο να αντιτίθεται στις αμερικανικές πωλήσεις όπλων προς την Ταϊπέι, χαρακτηρίζοντας το θέμα ως «κόκκινη γραμμή».

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, με στρατιωτικές τιμές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της κινεζικής πρωτεύουσας, στην έναρξη μιας συνάντησης που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά στις κάμερες και στη συνέχεια παρακολούθησαν την επίσημη τελετή υποδοχής, με στρατιωτικό άγημα και ανάκρουση των εθνικών ύμνων.

Η πλατεία Τιενανμέν είχε αποκλειστεί για την επίσκεψη, ενώ η παρουσία αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων ήταν έντονη σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στο Πεκίνο συνοδευόμενος από μεγάλη επιχειρηματική αποστολή, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Ίλον Μασκ, ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και ο CEO της Apple Τιμ Κουκ.

Σι Τζινπίνγκ: «Τα κοινά συμφέροντα ΗΠΑ και Κίνας υπερτερούν των διαφορών»

Στις πρώτες δηλώσεις του κατά την έναρξη της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε ότι «τα κοινά συμφέροντα της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών υπερτερούν των διαφορών», υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία των δύο χωρών «αποτελεί ευκαιρία της μίας για την άλλη».

Ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι «η σταθερότητα στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ είναι θετική για ολόκληρο τον κόσμο», ενώ δήλωσε ότι προσβλέπει σε ανταλλαγή απόψεων με τον Αμερικανό πρόεδρο για «σημαντικά ζητήματα».

«Ας γίνει το 2026 μια ιστορική χρονιά – ορόσημο για τις σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ, που θα συνδέει το παρελθόν με το μέλλον», είπε χαρακτηριστικά ο Σι.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως διατηρεί «φανταστική σχέση» με τον Σι Τζινπίνγκ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Πεκίνου «θα γίνουν καλύτερες από ποτέ».

Στο τραπέζι δασμοί, τεχνολογία και Ιράν

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας, η τεχνολογία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ επιδιώκει να διατηρηθεί η εμπορική εκεχειρία που συμφωνήθηκε τους προηγούμενους μήνες, καθώς η Ουάσινγκτον προσπαθεί να περιορίσει το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα χωρίς να οδηγηθεί σε νέα κλιμάκωση του οικονομικού πολέμου.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο πιέζει για χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας και μικροτσίπ προς κινεζικές εταιρείες.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει επίσης από τον Σι Τζινπίνγκ να χρησιμοποιήσει την επιρροή της Κίνας προς το Ιράν για να υπάρξει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο και η Ταϊβάν

Ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα για την κινεζική πλευρά παραμένει η Ταϊβάν.

Το Πεκίνο έχει εκφράσει έντονη αντίθεση στις αμερικανικές πωλήσεις όπλων προς την Ταϊπέι, με κινεζικά κρατικά μέσα να επαναλαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες ότι το θέμα αποτελεί «κόκκινη γραμμή» στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τις διαφωνίες, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και το Πεκίνο εμφανίζονται να επιδιώκουν τη διατήρηση σταθερής επικοινωνίας σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Οι επαφές των δύο αντιπροσωπειών αναμένεται να συνεχιστούν και την Παρασκευή, σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης.

