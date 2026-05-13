Viral Κινέζος στρατιώτης - Στέκεται «άγαλμα» ενώ περνάει δίπλα του, το Air Force One
Στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Viral έχει γίνει ένα βίντεο από την ιστορική επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα.
Την ώρα που το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One έχει προσγειωθεί και κατευθύνεται προς τη θέση όπου θα σταθμεύσει, ώστε να αποβιβαστεί με τιμές ο Ντόναλντ Τραμπ, ένας Κινέζος στρατιώτης προσέλκυσε τον θαυμασμό του διαδικτύου.
Στέκεται ακίνητος, σχεδόν άγαλμα παρά την εγγύτητα του αεροσκάφους και των κινητήρων του.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στη Χαλκιδική: Εξαφάνιση 13χρονου από τα Μουδανιά
22:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Γερουσία επιβεβαιώνει τον Kevin Warsh ως νέο επικεφαλής της Fed
21:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1: Ο Μύθου τον κράτησε «ζωντανό» κόντρα στην Πρωταθλήτρια
21:31 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ