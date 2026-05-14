Η αποστολή του ενός τρισεκατομμυρίου: Ο Τραμπ στην Κίνα με Μασκ, Κουκ και κορυφαίους CEOs

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφτηκε την Κίνα συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη αμερικανικών εταιρειών με συνολική περιουσία περίπου ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Στην αποστολή συμμετείχαν σημαντικοί CEOs όπως ο Ίλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ και ο Τζένσεν Χουάνγκ, με έμφαση στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η επίσκεψη έχει στόχο την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ

Κίνας και τη διεύρυνση της παρουσίας αμερικανικών εταιρειών στην κινεζική αγορά.

Ο Τραμπ ζήτησε από τον Σι Τζινπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την κινεζική οικονομία για να διευκολυνθεί η επέκταση των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Η αποστολή έχει επίσης γεωπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς αφορά και τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφίχθη, συνοδευόμενος από ισχυρή αποστολή κορυφαίων Αμερικανών επιχειρηματιών και δισεκατομμυριούχων, σε μια επίσκεψη που θεωρείται κρίσιμη για τις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας, το εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο βρίσκονται ο Ίλον Μασκ της Tesla και της SpaceX, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά και ο επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, αρκετοί από τους επιχειρηματίες ταξίδεψαν μαζί με τον Τραμπ στο Air Force One, με τον Λευκό Οίκο να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή τους στην αποστολή.

Οι ισχυροί της Wall Street και της τεχνολογίας

Στην αμερικανική επιχειρηματική αποστολή συμμετέχουν επίσης ο επικεφαλής της Blackstone Στίβεν Σβάρτσμαν, ο CEO της BlackRock Λάρι Φινκ, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup, καθώς και ο Κέλι Όρτμπεργκ της Boeing.

Παρόντες είναι ακόμη ο Κριστιάνο Άμον της Qualcomm, ο Σαντζάι Μεχρότρα της Micron Technology, ο Μπράιαν Σάικς της Cargill και ο Λάρι Καλπ της GE Aerospace.

Από αριστερά επάνω, ο CEO της Tesla και της SpaceX τον Έλον Μασκ, ο CEO της Apple Τιμ Κουκ και ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλο της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ. Κάτω από αριστερά, η CEO της Citigroup Τζέιν Φρέιζερ, ο πρόεδρος, CEO και συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Blackstone Στίβεν Σβάρτσμαν και ο CEO της Cisco Τσακ Ρόμπινς. AP

Η συνολική περιουσία των επιχειρηματιών που συνοδεύουν τον Τραμπ προσεγγίζει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Στο επίκεντρο εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη

Η παρουσία των επικεφαλής μεγάλων τεχνολογικών ομίλων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πολλές από τις εταιρείες τους διατηρούν ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα στην κινεζική αγορά, παρά τις εμπορικές εντάσεις των τελευταίων ετών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η παρουσία του Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη μέσω των προηγμένων μικροτσίπ που κατασκευάζει.

Ο ίδιος ο Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στα social media, ανέφερε ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Σι Τζινπίνγκ να «ανοίξει» περισσότερο την κινεζική οικονομία, ώστε οι αμερικανικές εταιρείες να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στη χώρα.