Θρίλερ με την απαγωγή του ανηλίκου στη Λεμεσό - Στα Κατεχόμενα υπό την ευθύνη «κοινωνικών υπηρεσιών»

Υπό την προστασία των «αρχών» στα Κατεχόμενα τέθηκε το ανήλικο αγόρι, το οποίο απήχθη την περασμένη εβδομάδα από τη Λεμεσό από τον τουρκικής καταγωγής πατέρα του. Την είδηση γνωστοποίησε ο «υπουργός» εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων του ψευδοκράτους, Ογουζχάν Χασίπογλου.

Οι ενέργειες των κατοχικών αρχών

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Χασίπογλου ανέφερε ότι το «υπουργείο» του παρακολουθεί στενά και με υπευθυνότητα την εξέλιξη της υπόθεσης του ανηλίκου. Όπως εξήγησε, ύστερα από σχετική αξιολόγηση των ειδικών του «τμήματος» κοινωνικών υπηρεσιών και με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, κινήθηκαν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε ο ανήλικος να τεθεί υπό προστασία, βάσει σχετικού «δικαστικού διατάγματος».

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι για την υγεία του παιδιού

Ο κατοχικός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι το παιδί βρίσκεται πλέον υπό την ευθύνη του «κράτους», ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι ιατρικοί έλεγχοι. Παράλληλα, εξειδικευμένες ομάδες χειρίζονται την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική και ψυχολογική ευημερία του αγοριού.

Καταλήγοντας, ο κ. Χασίπογλου σημείωσε ότι η ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα και δεσμεύτηκε ότι οι υπηρεσίες του ψευδοκράτους θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για κάθε ανήλικο.

*Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και Sigmalive

