Κύπρος: Πέρασε παράνομα από τα Κατεχόμενα, άρπαξε τον γιο του και εξαφανίστηκε

Snapshot Πατέρας, που έχει ένταλμα σύλληψης για κακοποίηση και εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών, πέρασε παράνομα από τα κατεχόμενα στην Κύπρο και άρπαξε τον 23μηνο γιο του.

Ο άνδρας επιτέθηκε στη μητέρα του παιδιού στη Λεμεσό, προσπάθησε να την πνίξει και στη συνέχεια εξαφανίστηκε με το παιδί.

Επέστρεψε στα κατεχόμενα και δημοσίευσε βίντεο με το παιδί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τη μητέρα να πάει να το παραλάβει.

Ο πατέρας βρισκόταν σε λίστα απαγόρευσης εισόδου στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση αρπαγής και τη σχετική κακοποίηση.

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση αρπαγής παιδιού από τον πατέρα του στη Λεμεσό της Κύπρου, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

Όπως αναφέρει το SigmaLive, πρόκειται για Τούρκο υπήκοο που φέρεται να διαμένει στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και να εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές από μη νόμιμη οδό. Σημειώνεται ότι σε βάρος του εκκρεμεί από τον Οκτώβριο ένταλμα σύλληψης για υπόθεση κακοποίησης, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών. Παράλληλα, βρισκόταν στη λίστα απαγόρευσης εισόδου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ύποπτος μετέβη στην οικία της μητέρας στην επαρχία Λεμεσού με ενοικιαζόμενο όχημα, συνοδευόμενος από ακόμη ένα πρόσωπο. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα και να επιχείρησε να την πνίξει στην πισίνα του σπιτιού. Ακολούθως, άρπαξε το 23μηνο παιδί και εξαφανίστηκε.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, όπου φέρεται να ανάρτησε βίντεο με το παιδί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, απέστειλε το υλικό προσωπικά στη μητέρα, λέγοντάς της ότι αν επιθυμεί μπορεί να μεταβεί στα κατεχόμενα για να παραλάβει το παιδί.

Στο βίντεο φέρεται να αναφέρει «λιοντάρι μου, ο πατέρας σου θα έδινε τη ζωή του για σένα, παιδί μου. Αν υπάρχει κάποιος αρκετά θαρραλέος να σε πάρει από μένα, ας έρθει και θα δούμε».

