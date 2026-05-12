Χριστοδουλίδης: Ενδεχόμενο σχέδιο λύσης του Κυπριακού πριν από το τέλος του χρόνου

Σε τροχιά νέων διπλωματικών διεργασιών φαίνεται να εισέρχεται το Κυπριακό, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος πριν από το τέλος του 2026, προτού λήξει η θητεία του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε έντονη διπλωματική κινητικότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα, εκτιμώντας ότι οι επαφές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες για το Κυπριακό.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη συνάντηση που είχε στην Άγκυρα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τον Κύπριο Πρόεδρο, από τη συγκεκριμένη επαφή υπήρξε «πράσινο φως» για προώθηση ουσιαστικών συζητήσεων.

Όπως ανέφερε, στα Ηνωμένα Έθνη εξετάζεται το ενδεχόμενο σύγκλησης νέας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι, ενώ η προετοιμασία της συνοδεύεται από παρασκηνιακές επαφές υψηλού επιπέδου.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ακόμη σε ζητήματα ενεργειακής πολιτικής, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με μεγάλες εταιρείες για την αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ.

Τέλος, έκανε λόγο για κυβερνητικό σχεδιασμό που αποσκοπεί στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας έως το τέλος της χρονιάς, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας.

Δείτε απόσπασμα της συνέντευξης

Διαβάστε επίσης