Πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Οι 10 προτάσεις που παρουσίασε στον Κύπριο πρόεδρο

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών στο νησί Κασίμ Ντιανιέ και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, μετά τη συνάντησή τους στις 20 Νοεμβρίου 2025.

Ειλικρινής και θετική χαρακτήρισε την πρώτη του συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ο Τουφάν Ερχιουρμάν την Πέμπτη (20/11).

Σε δηλώσεις που έκανε στα κατεχόμενα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε σε πακέτο 10 προτάσεων για δημιουργία «ατμόσφαιρας λύσης», η οποία κατά την άποψη του δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Yeni Duzen, ο Τουφάν Έρχιουρμαν στις δηλώσεις του από το λεγόμενο «προεδρικό» είπε ότι οι δύο ηγέτες έχουν δώσει πλήρη εξουσιοδότηση στους εκπροσώπους τους και πως οι συναντήσεις σε επίπεδο εκπροσώπων θα συνεχιστούν.

Όπως σημείωσε, η συνάντηση διήρκησε περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, εκ των οποίων τα 15 λεπτά συνομιλούσε κατ’ ιδίαν με τον πρόεδρο της Κύπρου. Πρόσθεσε ότι οι δύο τους θα βρίσκονται πάντοτε σε επικοινωνία και όπου κριθεί αναγκαίο θα μπορούν να συναντηθούν ξανά.

Στόχος των μέτρων η «ενίσχυση της καθημερινότητας και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης» μεταξύ των δύο κοινοτήτων, δήλωσε ο Τουφάν Ερχιουρμάν. AP/Petros Karadjias

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν αναφέρθηκε επίσης σε ένα πακέτο 10 προτάσεων που κατέθεσε στη συνάντηση, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία «ατμόσφαιρας λύσης».

Οι 10 προτάσεις του Ερχιουρμάν

Επίλυση ζητημάτων σε σχέση με τους μεικτούς γάμους Διευκόλυνση των διόδων στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, Διευκολύνσεις στα οδοφράγματα Αστρομερίτη/Ζώδια και Δερύνειας. Αγώνες ποδοσφαίρου μεταξύ παιδιών κάτω των 14 ετών υπό την Δικοινοτική Επιτροπή Νεολαίας Κοινή επίσκεψη των δύο ηγετών στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους, Τερματισμό συλλήψεων και κινήσεων που δημιουργούν αρνητικό κλίμα Επίλυση προβλημάτων στο θέμα του εμπορίου μέσω του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, Ολοκλήρωση διαδικασίας στο θέμα του χαλουμιού, Επανίδρυση της Ad-Hoc Επιτροπής της ΕΕ Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Παρουσία των δύο ηγετών στα έργα οδοποιίας που θα πραγματοποιηθούν στη νεκρή ζώνη από εργολήπτες.

Ο Ερχιουρμάν δήλωσε ακόμα ότι υπέβαλε για πρώτη φορά πακέτο των 4 προτάσεων, για το οποίο μιλούσε όλο αυτό το διάστημα και αφορά τις συνθήκες που θα ευνοούσαν επανέναρξη συνομιλιών.

*Με πληροφορίες από philenews.com

