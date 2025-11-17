Ερντογάν για Κυπριακό: «Μόνη λύση τα δύο κράτη»

Η ελληνοκυπριακή πλευρά «να επιδείξει το θάρρος, τη βούληση και τη εποικοδομητική στάση που επέδειξαν οι Τουρκοκύπριοι εξ αρχής», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος

Ερντογάν για Κυπριακό: «Μόνη λύση τα δύο κράτη»
Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Αναφορά στο Κυπριακό για ακόμα μια φορά εντός λίγων ημερών έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, εμμένοντας στη γραμμή της Άγκυρας για «λύση δύο κρατών».

Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Δευτέρας, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι η λύση του Κυπριακού περνά μέσα «από τη συνύπαρξη δύο κρατών», υποστηρίζοντας ότι η επανάληψη προτάσεων του παρελθόντος συνιστά «χάσιμο χρόνου».

Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε από την ελληνοκυπριακή πλευρά «να επιδείξει το θάρρος, τη βούληση και τη εποικοδομητική στάση που επέδειξαν οι Τουρκοκύπριοι εξ αρχής», ενώ υποστήριξε πως «τότε μπορεί να βρεθεί μια μόνιμη, δίκαιη και ρεαλιστική λύση που θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και την ισότιμο διεθνές καθεστώς».

