Συντριβή τουρκικού C-130: Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του αεροσκάφους

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Τετάρτη (12/11) πως οι αρχές εντόπισαν το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού στρατιωτικού αεροπλάνου, το οποίο συνετρίβη στην ανατολική Γεωργία, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Όπως είπε ο Ερντογάν, μια ομάδα που απαρτίζεται από 46 άτομα, εστάλη από την Τουρκία για να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από κοινού με τις γεωργιανές αρχές.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίσθηκαν αργά χθες το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Και οι 20 Τούρκοι στρατιωτικοί που επέβαιναν στο αεροπλάνο έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Αποσπάσματα από το σημείο απεικόνιζαν τα απανθρακωμένα συντρίμμια να τυλίγονται στις φλόγες, όπως τα παρατήρησαν περαστικοί σε ένα κοντινό χωράφι. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύουν εικόνες από τη συντριβή. Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα, τα οποία αποκάλεσε μάρτυρες, και δήλωσε ότι η Τουρκία συνεργάζεται με Γεωργιανούς αξιωματούχους για την πρόσβαση στα συντρίμμια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Sighnaghi, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας της χώρας ανέφερε ότι το αεροπλάνο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ αμέσως μετά την είσοδό του στον γεωργιανό εναέριο χώρο, χωρίς να εκδώσει σήμα κινδύνου.

Ξεκίνησε αμέσως μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και ενημέρωσε το αεροδρόμιο Γκάντζα του Αζερμπαϊτζάν - το σημείο αναχώρησης - και τις τουρκικές αρχές. Οι ειδικοί στην ασφάλεια της αεροπορίας μίλησαν από την πρώτη στιγμή για την παλαιότητα του αεροσκάφους. Ο αναλυτής άμυνας Babak Taghvaee εξέτασε τα βίντεο που κυκλοφορούν και δείχνουν το πτερύγιο και το κεντρικό κουτί να αποκολλώνται από την άτρακτο.

Οι 20 στρατιωτικοί που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο C-130

«Αυτό υποδηλώνει έντονα μια καταστροφική δομική αστοχία που προκλήθηκε από την κόπωση του μετάλλου και το σπάσιμο στην περιοχή του κεντρικού κουτιού της πτέρυγας - ένας γνωστός κίνδυνος στα γερασμένα C-130», έγραψε τονίζοντας ότι ο τουρκικός στόλος περιλαμβάνει πολλά τέτοια vintage μοντέλα από τη δεκαετία του 1960, που συχνά ωθούνται στα όριά τους σε επιχειρήσεις υψηλής καταπόνησης.

Ομοίως, ο αρχιτέκτονας και λάτρης της αεροπορίας Τάσος Κουρμπίδης επανέλαβε το ίδιο, σημειώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «τα C-130 είναι διαβόητα για τη δομική κόπωση σε αυτό το σημείο», μια ευπάθεια που έχει τεκμηριωθεί σε επιθεωρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ σε παρόμοιες παραλλαγές του Hercules. Η συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία, η οποία στοίχισε τη ζωή και στους 20 επιβαίνοντες, έχει πυροδοτήσει ένα κύμα από εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας.

Η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, στην ανάρτησή της στο ιστολόγιο σε πραγματικό χρόνο, επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα: το αεροπλάνο, με διακριτικό TUAF543, απογειώθηκε στις 12:19 μμ (ώρα Ελλάδος), αλλά εξαφανίστηκε λίγα λεπτά αργότερα χωρίς σήμα κινδύνου, τροφοδοτώντας εικασίες για ένα ξαφνικό, ανεξέλεγκτο συμβάν. Ευρύτερες έρευνες, όπως ανέφερε η UA-Stena, επικεντρώνονται σε μηχανικά προβλήματα ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πάνω από τα άγρια ​​βουνά του Καυκάσου, όπου τα ρεύματα αέρα θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις δομικές αδυναμίες.

