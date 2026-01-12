Αγρίνιο: Τροχαίο ατύχημα στον κόμβο Αγίου Δημητρίου - Στο νοσοκομείο δικυκλιστής
Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ο αναβάτης του δικύκλου να βρεθεί στην άσφαλτο και να τραυματιστεί
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας το Αγρίνιο, στον κόμβο του Αγίου Δημητρίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.
Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ο αναβάτης του δικύκλου να βρεθεί στην άσφαλτο και να τραυματιστεί.
Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρίνιου. Η Τροχαία κάνει την σχετική έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.
*Με πληροφορίες από agriniopress.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:00 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Το σποτ με τον Γιώργο Παπαδάκη είναι ακριβώς… εκεί που έχουμε φτάσει!
13:38 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 43χρονο για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή
13:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Θλίψη - Πέθανε πρώην ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων»
13:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα
10:23 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος
12:27 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ