Αγρίνιο: Τροχαίο ατύχημα στον κόμβο Αγίου Δημητρίου - Στο νοσοκομείο δικυκλιστής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας το Αγρίνιο, στον κόμβο του Αγίου Δημητρίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ο αναβάτης του δικύκλου να βρεθεί στην άσφαλτο και να τραυματιστεί.

Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρίνιου. Η Τροχαία κάνει την σχετική έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

*Με πληροφορίες από agriniopress.gr

Διαβάστε επίσης