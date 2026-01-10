Τροχαίο ατύχημα στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλίων, στη διασταύρωση με τη νέα εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (10/01) στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλίων, στη διασταύρωση με τη νέα εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό τη στιγμή που εκείνος διέσχιζε τον δρόμο.
Από το συμβάν τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου.
Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, που διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
