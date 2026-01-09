Λαμία: Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία στον περιφερειακό - Βίντεο

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον περιφερειακό δρόμο του ΚΕΥΠ, στη διασταύρωση της οδού Αμπλιανίτη με τη διχάλα της οδού Αριστοφάνους, κάτω από το Κλειστό Γυμναστήριο Ανθέων

Λαμία: Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία στον περιφερειακό - Βίντεο
Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (08/01) στη Λαμία.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον περιφερειακό δρόμο του ΚΕΥΠ, στη διασταύρωση της οδού Αμπλιανίτη με τη διχάλα της οδού Αριστοφάνους, κάτω από το Κλειστό Γυμναστήριο Ανθέων.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από την Αριστοφάνους προσπάθησε να βγει στον κεντρικό δρόμο και σύμφωνα με τον οδηγό του δεν είχε καθόλου ορατότητα, καθώς αριστερά επί της Αμπλιανίτη, βρισκόταν σταματημένο αυτοκίνητο με αλάρμ που έκρυβε όλη την άνοδο. Αποτέλεσμα να βρει με το έτερο όχημα που ανέβαινε την οδό Αμπλιανίτη.

Από τη σύγκρουση εκτός από υλικές ζημιές, είχαμε και τον ελαφρύ - ευτυχώς - τραυματισμό του συνοδηγού του δεύτερου οχήματος, ο οποίος προληπτικά διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο με τα αλάρμ, αμέσως μετά τη σύγκρουση έφυγε από το σημείο.

Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας εξετάζει τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

