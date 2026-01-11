Ρόδος: Τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό δικυκλιστή στην περιοχή Τραουνού

Τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (10/01) στη Ρόδο, στην περιοχή Τραουνού.

Δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε 22χρονος αλλοδαπός, Αιγυπτιακής καταγωγής, συγκρούστηκε στην διασταύρωση των φωτεινών σηματοδοτών της περιοχής του Τραουνού με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος Έλληνας, σύμφωνα με πληροφορίες του rodiaki.gr.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο αλλοδαπός οδηγός του δικύκλου ο οποίος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας Ρόδου οι οποίοι διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

