Σαν σήμερα 16 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Μαρτίου.
- 1935 - Ιδρύεται η Βέρμαχτ. Ο Αδόλφος Χίτλερ παραβιάζει τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, διατάζοντας τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας και επαναφέροντας την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
- 1985 - Απάγεται από ισλαμιστές στη Βηρυτό ο Αμερικανός δημοσιογράφος του Associated Press, Τέρι Άντερσον. Απελευθερώνεται μετά από περίπου επτά χρόνια, στις 4 Δεκεμβρίου του 1991.
- 1992 - Στην Τουρκία, 480 είναι οι νεκροί και 100.000 οι άστεγοι από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 6,2 Ρίχτερ που πλήττει το Ερζιντσάν.
- 1993 - Στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ χάνουν τη ζωή τους 184 άτομα εξαιτίας σφοδρής χιονοθύελλας.
- 1993 - Στην Ινδία, η έκρηξη βόμβας στην Καλκούτα προκαλεί τον θάνατο 69 ατόμων και την κατάρρευση δύο κτηρίων.
