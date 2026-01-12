Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα σοβαρό περιστατικό στο κέντρο της Πάτρας, με γυναίκα να απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις των Αρχών.

Το περιστατικό εξελίσσεται στην οδό Ιωσήφ Μάγερ, στο στενό που οδηγεί προς την Αγίου Διονυσίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ αναμένονται από στιγμή σε στιγμή και ψυχολόγος για τη διαχείριση της κρίσιμης κατάστασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκεται αντιμέτωπη με έξωση από την κατοικία της.

Σημειώνται ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί προληπτικά με τις Αρχές να καταβάλλουν προσπάθειες να ηρεμήσουν τη γυναίκα και να αποτρέψουν οποιονδήποτε κίνδυνο για τη ζωή της.

Με πληροφορίες από pelop.gr

