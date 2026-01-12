Δεύτερες σκέψεις από τους αγρότες με αφορμή την εκπροσώπησή τους στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Οι αγρότες κάνουν δεύτερες σκέψεις για τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη αύριο (13/1) στο Μαξίμου. «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα» λέει ο κ. Μαρινάκης, «ακατανόητο να μην έρθουν στον διάλογο» συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Δεύτερες σκέψεις από τους αγρότες με αφορμή την εκπροσώπησή τους στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Αγροτικό μπλόκο στη Θήβα.

Στον αέρα βρίσκεται η προγραμματισμένη για αύριο (13/1) συνάντηση των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες φέρονται να εξέφρασαν ενστάσεις για τη σύνθεση της επιτροπής που θα προσερχόταν την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες, η κυβέρνηση αποφάσισε να συναντηθεί με δύο επιτροπές, ωστόσο, σύμφωνα με τους αγρότες, καθόρισε τον αριθμό τους σε 20 συν 20 άτομα και όχι σε 25 συν 10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή.

Από το κίνημα των αγροτών βγαίνει προς τα έξω ότι η κίνηση αυτή από πλευράς κυβέρνησης, είναι προσχηματική, καθώς εκτιμούν ότι μ' αυτόν τον τρόπο, «κλείνει το μάτι» σε μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή όπως τα Πράσινα Φανάρια (σ.σ.: Θεσσαλονίκη) ή και τα μπλόκα της Κρήτης. Με αυτά τα δεδομένα, δεν αποκλείεται να ναυαγήσει ο διάλογος πριν καν ξεκινήσει.

«Δεν θα πάμε στον διάλογο εάν δεν γίνουν δεκτά τα μέλη μας»

Μιλώντας νωρίτερα στο Action 24, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, τόνισε ότι η συνάντηση βρίσκεται στον «αέρα». Όπως είπε, η Πανελλαδική Επιτροπή πρότεινε επιτροπή των 25 που θα αποτελείται από αγρότες, και μία από 10 η οποία θα αποτελείται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, ενώ η κυβέρνηση καθόρισε συνάντηση με 20 συν 20.

«(Η κυβέρνηση) μιλάει για δύο συναντήσεις: μία με τα μπλόκα της Πανελλαδικής Επιτροπής, εμείς δηλαδή που ζητήσαμε τη συνάντηση, και μία 20μελής επιτροπή που θα είναι οι αγρότες της Κρήτης, αυτοί που είχαν συναντηθεί και με τον Χατζηδάκη και τα υπόλοιπα μπλόκα που δεν ανήκουν στην Πανελλαδική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων όπως την είχαμε συμφωνήσει», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας.

«Η Πανελλαδική έχει ορίσει μια 25μελή επιτροπή και μια 10μελή κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων και ζητήσαμε δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό 25 και 10. Αυτό από την κυβέρνηση δεν έχει γίνει αποδεκτό αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε κι έριξε το μπαλάκι στην κυβέρνηση: «Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα βγει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πάμε», τόνισε.

Μαρινάκης: «Όχι στα τελεσίγραφα»

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα που έχει ανακύψει με τις επιτροπές των αγροτών, που αναμένεται να προσέλθουν στα αυριανά ραντεβού με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «θα είναι δύο συναντήσεις, επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι σε συνάντηση με κάποιους άλλους» και πρόσθεσε με νόημα: «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε πως «περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για ζητήματα ασφαλείας. Έχουμε διαμηνύσει ότι για να είναι εποικοδομητική συνάντηση, όχι ένα πανηγύρι που δεν θα βγαίνει άκρη να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων στη συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα ούτως ώστε αύριο πιθανότατα το μεσημέρι να δεχθεί ο πρωθυπουργός και το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο τους εκπροσώπους των αγροτών».

Ξεκαθάρισε, εξάλλου, ότι «δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί».

Χατζηδάκης: «Ακατανόητο να μην έρθουν στον διάλογο οι αγρότες»

Στο θέμα αναφέρθηκε κι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι πλέον οι αγρότες δεν έχουν λόγο να μην προσέλθουν στον διάλογο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα είναι τελείως ακατανόητο για όλους τους Έλληνες πολίτες, οι αγρότες να μην έρθουν στον διάλογο. Έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να θέσουν τα αιτήματά τους […] Όλοι πρέπει να έρθουν στον διάλογο […] Να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να αρνείσαι να μην πηγαίνεις, δεν έχει προηγούμενο ούτε στην Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Σχολιάζοντας το επιχείρημα των αγροτοσυνδικαλιστών είπε πως «αν θέλαμε να τους διασπάσουμε δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις, θα τους λέγαμε μία, θα την απέρριπταν και θα τους κατηγορούσαμε για κακοπιστία. Η κυβέρνηση από την αρχή μια μετριοπαθή στάση. Με καλή πίστη και κοινή λογική ο διάλογος θα γίνει. Να μην έχουμε όλοι μας μια στάση που να ξεπερνάει τα όρια. Η κυβέρνηση με τη στάση της θέλει να διευκολύνει τον διάλογο, να το ξανασκεφτούν οι αγροτοσυνδικαλιστές», κατέληξε.

