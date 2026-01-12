Μαρινάκης: Γιατί θα γίνουν δύο συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους αγρότες

Με την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μαδρίτη, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Pedro Sanchez, ενώ θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Felipe VI, ξεκίνησε η σημερινή (12/01) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών Τύπου του εξωτερικού από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις δύο συναντήσεις του πρωθυπουργού που αναμένεται να γίνουν αύριο με τους αγρότες. «Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στη 1 το μεσημέρι και η επόμενη αμέσως μετά».

«Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τα νέα εμπόδια που βάζουν αγροτοσυνδικαλιστές στον διάλογο με την κυβέρνηση, επικαλούμενοι ζητήματα σύνθεσης των αντιπροσωπειών που είχε προγραμματιστεί να μεταβούν αύριο Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου για συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία τα χρήματα που δόθηκαν» είπε και υπενθύμισε ότι έχουν ληφθεί και οριζόντια μέτρα.