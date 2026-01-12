Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

Ο Ιανουάριος θεωρείται ο ψυχρότερος μήνας του χρόνου για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και ταυτόχρονα ένας από τους πιο μεταβλητούς και συννεφιασμένους μήνες του χειμώνα.

Ο καιρός κατά τον Ιανουάριο αλλάζει συχνά και ξαφνικά, όχι μόνο από μέρα σε μέρα αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα, κάτι που είναι χαρακτηριστικό του ελληνικού χειμώνα.

Οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλές, με τις ελάχιστες να πέφτουν συχνά κοντά ή κάτω από το μηδέν, κυρίως στα ηπειρωτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Ο παγετός, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, είναι συχνός και επηρεάζει τόσο τις αγροτικές περιοχές όσο και το οδικό δίκτυο.

Ο Ιανουάριος περιλαμβάνει πολλές συννεφιασμένες ημέρες και αρκετές βροχοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα ορεινά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι βροχές συνοδεύονται από χιονοπτώσεις, κυρίως στα βουνά, αλλά και σε περιοχές με μέτριο υψόμετρο όταν υπάρχουν ισχυρές ψυχρές εισβολές.

Άνεμοι και καιρικά συστήματα

Τον μήνα αυτό επικρατούν κυρίως βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι ενισχύουν την αίσθηση ψύχους και συχνά συνοδεύουν χειμερινές κακοκαιρίες με χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες.

Παρά τον χειμωνιάτικο καιρό, ο Ιανουάριος προσφέρει κάποιες περιόδους ηλιοφάνειας και γαλήνης, γνωστές ως Αλκυονίδες Ημέρες. Τις μέρες αυτές ο καιρός γίνεται ασυνήθιστα ήπιος για την εποχή, με αυξημένη ηλιοφάνεια και πιο ήπιες θερμοκρασίες.

Οι Αλκυονίδες ημέρες μπορούν να εμφανιστούν κάπου ανάμεσα στα μέσα Ιανουαρίου και τα μέσα Φεβρουαρίου 2026, με μεγαλύτερη πιθανότητα περίπου από το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου

Συνολικά, ο Ιανουάριος αποτυπώνει τον χειμερινό χαρακτήρα του ελληνικού κλίματος: ψυχρός, υγρός και ασταθής, αλλά με μικρά διαλείμματα ήπιου καιρού που κάνουν τον ελληνικό χειμώνα ιδιαίτερο.