Τζόκερ: Mega τζακ ποτ την προσεχή Τρίτη - Πόσα κέρδισαν οι σημερινοί νικητές

Τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ευρώ μοιράζει το Τζόκερ την Τρίτη (13/1).

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ για το mega τζακ ποτ που ξεπερνούσε τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 7, 22,28,35,41, με τζόκερ το 18

Τρεις τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ με 5 σωστές προβλέψεις.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

