Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 43χρονο για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή

Ένας 43χρονος ημεδαπός συνελήφθη στα Ιωάννινα το βράδυ της Κυριακής (11/01) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίας ότι διακινεί ναρκωτικές ουσίες σε χρήστες στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και στην κατοχή του και σε έρευνα που επακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• 119 ναρκωτικά χάπια,

• 3 ζυγαριές ακριβείας,

• πιστόλι με γεμιστήρα,

• 300 ευρώ

• κινητό τηλέφωνο και

• πλήθος πλαστικών συσκευασιών

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

