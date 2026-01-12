Τρίκαλα: Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους για υπόθεση ναρκωτικών - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων για υπόθεση ναρκωτικών, καθώς και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας, προχώρησε η Αστυνομία στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, συνολικά 14 συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ημερών, ενώ χειροπέδες περάστηκαν και σε έναν φυγόποινο που κυκλοφορούσε στην περιοχή, καθώς και σε έναν οδηγό φορτηγού που είχε κλέψει προϊόντα από τη μεταφορική εταιρεία για την οποία εργαζόταν.

Διαβάστε επίσης