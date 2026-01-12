Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις νεαρών για όπλα και ναρκωτικά - Εντοπίστηκε και σπαθί στην κατοχή τους

Στη σύλληψη δύο νεαρών σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος προχώρησαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα και έναν 17χρονο αλλοδαπό.

Αστυνομικοί σε έρευνα που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Κυριακής σε χώρους και οικίες που χρησιμοποιούσαν οι δύο άνδρες αλλά και σε αποθηκευτικό χώρο και επιχείρηση ενός εκ των δύο συλληφθέντων βρήκαν και κατέσχεσαν:

κυνηγετικό όπλο, 157 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 18 κάλυκες, σπαθί, 2 μαχαίρια, μικροποσότητα κάνναβης, ζυγαριά, κινητά τηλέφωνα, 2 δίκυκλα άνευ πινακίδων κυκλοφορίας και 3 πάνελ φωτοβολταϊκών, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Τα ευρήματα των αστυνομικών κατά τις έρευνες

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

