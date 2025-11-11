20 επιβάτες στο τουρκικό C-130 που διαλύθηκε στον αέρα - Τι έκοψε το αεροπλάνο στα δύο

Το αεροσκάφος φαίνεται να διαλύθηκε στον αέρα, με συντρίμμια να πέφτουν στο έδαφος

Δημήτριος Παπαγεωργίου

20 επιβάτες στο τουρκικό C-130 που διαλύθηκε στον αέρα - Τι έκοψε το αεροπλάνο στα δύο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
Ένα τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 συνετρίβη σήμερα στα σύνορα μεταξύ Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει το αεροσκάφος να κόβεται στα δύο στον αέρα, πριν τα καμένα συντρίμμια του πέσουν στο έδαφος και εκραγούν σε ένα τεράστιο σύννεφο καπνού. Το αεροσκάφος φαίνεται να διαλύθηκε στον αέρα, με συντρίμμια να πέφτουν στο έδαφος.

Γεγονός που πυροδοτεί τις συζητήσεις σχετικά με το τι μπορεί να ήταν αυτό που «έκοψε στα δύο» το αεροπλάνο. Ήδη κάποιοι υποστηρίζουν ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν κάποια έκρηξη στο εσωτερικό του που προκάλεσε την ρήξη του «σκελετού» του αεροπλάνου και οδήγησε στην διαλυσή του στον αέρα.

Σύμφωνα βέβαια με άλλους ειδικούς του αεροπορικού τομέα, τα πλάνα που δημοσιεύθηκαν υποδηλώνουν έντονα μια καταστροφική δομική αστοχία που προκλήθηκε από κόπωση του μετάλλου και θραύση στην περιοχή του κεντρικού κουτιού της πτέρυγας, κάτι που χαρακτηρίζεται ως ένας γνωστός κίνδυνος στα παλαιά σκάφη C-130.

Πάντως, μετά τη συντριβή του αεροπλάνου, η ηλικία του τουρκικού στόλου C130 αναφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα αεροσκάφη C130 της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας είναι περίπου 60 ετών. Πάντως, είναι γνωστό ότι η δομική ανθεκτικότητα των αεροσκαφών, τα οποία συντηρούνται συνεχώς, είναι σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στην πτήση τους.

Επέστρεφε στην Τουρκία μετά από παρέλαση στο Μπακού

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε στις X ότι το αεροσκάφος C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και επέστρεφε στην Τουρκία. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος επέβαιναν 20 άτομα, τα οποία θεωρούνται νεκρά. Το υπουργείο Άμυνας έχει ζητήσει από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύσουν εικόνες από το σημείο της συντριβής αλλά και την πτώση του αεροσκάφους.

Οι 20 επιβαίνοντες επέστρεφαν από το Μπακού, όπου φέρεται να συμμετείχαν σε παρέλαση του Αζερμπαϊτζάν. Περαιτέρω το υπουργείο ανέφερε ότι διεξάγονται έρευνες και επιχειρήσεις διάσωσης σε συνεργασία με τις γεωργιανές αρχές, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία της συντριβής ή τα θύματα.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας επιβεβαίωσε τη συντριβή «τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους» που πετούσε προς την Τουρκία, αναφέροντας ότι συνετρίβη «περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα της Γεωργίας» με το Αζερμπαϊτζάν. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για «τους μάρτυρες» του αεροσκάφους και είπε ότι ελπίζει να είναι ελάχιστες οι απώλειες.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε εκδήλωση στην Άγκυρα, επιβεβαίωσε τη συντριβή και δήλωσε ότι οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των συντριμμιών βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Μάθαμε με βαθιά λύπη ότι το στρατιωτικό μας αεροσκάφος C-130, το οποίο ερχόταν στη χώρα μας από το Αζερμπαϊτζάν σήμερα, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας – Αζερμπαϊτζάν», ανέφερε ο Ερντογάν.

«Οι προσπάθειές μας για την προσέγγιση των συντριμμιών συνεχίζονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές. Ο Αλλάχ ας ελεήσει τους μάρτυρές μας», πρόσθεσε.

