Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία
Τι αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Αμύνης
Mεταγωγικό αεροσκάφος C- 130 που απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με κατεύθυνση προς την Τουρκία συνετρίβη στη Γεωργία.
Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 που απογειωνόταν από το Αζερμπαϊτζάν προς τη χώρα μας συνετρίβη στη Γεωργία. Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με τις γεωργιανές αρχές».
Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το αεροσκάφος να συντρίβεται στην περιοχή του Ρουστάβι.
Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το αεροσκάφος να είναι σε περιδίνηση και να πέφτει ανεξέλεγκτα, σαν βάρος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αεροπορική ορολογία.
Το C-130 Hercules είναι μια πλατφόρμα γνωστή για την εξαιρετική αντοχή της, ικανή να εκτελεί αποστολές ακόμη και σε δύσκολες καιρικές και εδαφικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, η εμφάνιση ενός τέτοιου ατυχήματος είναι ασυνήθιστη τόσο από τεχνική όσο και από γεωγραφική άποψη.
Χρήστες του διαδικτύου ήδη έχουν θέσει πληθώρα ερωτήματων για τις αδιευκρίνιστες συνθήκες της πτώσης. Υπήρξε βλάβη; Υπάρχει πιθανότητα να χτυπήθηκε;
Η διαδρομή Αζερμπαϊτζάν-Γεωργία είναι μια πτήση γνωστή για τις ψηλές οροσειρές, την πυκνή δασική δομή, τους σκληρούς διαδρόμους ανέμου και τις ξαφνικές αλλαγές του καιρού. Σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ενέχουν σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά τόσο την πρόσβαση όσο και την επικοινωνία.
Οι στενές κοιλάδες, η πυκνή ομίχλη, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η περιορισμένη ορατότητα μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά την πρόοδο των ομάδων διάσωσης.