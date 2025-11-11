Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία

Mεταγωγικό αεροσκάφος C- 130 που απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με κατεύθυνση προς την Τουρκία συνετρίβη στη Γεωργία.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 που απογειωνόταν από το Αζερμπαϊτζάν προς τη χώρα μας συνετρίβη στη Γεωργία. Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με τις γεωργιανές αρχές».

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το αεροσκάφος να συντρίβεται στην περιοχή του Ρουστάβι.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#MillîSavunmaBakanlığı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2025

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το αεροσκάφος να είναι σε περιδίνηση και να πέφτει ανεξέλεγκτα, σαν βάρος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αεροπορική ορολογία.

?????? TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory.



Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

TSK'ya ait C-130 kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. pic.twitter.com/RZOhBGJjLz — Ataşehir Anlık (@atasehiranlik) November 11, 2025

Το C-130 Hercules είναι μια πλατφόρμα γνωστή για την εξαιρετική αντοχή της, ικανή να εκτελεί αποστολές ακόμη και σε δύσκολες καιρικές και εδαφικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, η εμφάνιση ενός τέτοιου ατυχήματος είναι ασυνήθιστη τόσο από τεχνική όσο και από γεωγραφική άποψη.

Χρήστες του διαδικτύου ήδη έχουν θέσει πληθώρα ερωτήματων για τις αδιευκρίνιστες συνθήκες της πτώσης. Υπήρξε βλάβη; Υπάρχει πιθανότητα να χτυπήθηκε;

Η διαδρομή Αζερμπαϊτζάν-Γεωργία είναι μια πτήση γνωστή για τις ψηλές οροσειρές, την πυκνή δασική δομή, τους σκληρούς διαδρόμους ανέμου και τις ξαφνικές αλλαγές του καιρού. Σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ενέχουν σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά τόσο την πρόσβαση όσο και την επικοινωνία.

Οι στενές κοιλάδες, η πυκνή ομίχλη, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η περιορισμένη ορατότητα μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά την πρόοδο των ομάδων διάσωσης.