Κλειστά σχολεία σήμερα: Πού δεν θα γίνει μάθημα λόγω κακοκαιρίας

Η επέλαση της κακοκαιρίας έχει ήδη καλύψει με χιόνια πολλές περιοχές της χώρας, οδηγώντας αρκετούς δήμους στην απόφαση να κλείσουν τα σχολεία σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι έντονες χιονοπτώσεις επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, με κάποιες περιοχές να προχωρούν και σε αλλαγές στο ωράριο.

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι τοπικές αρχές έχουν αποφασίσει το κλείσιμο σχολείων σε αρκετές περιοχές. Στο νομό Φλώρινας, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά, κάτι που ισχύει και στον Δήμο Αμυνταίου και Πρεσπών. Επίσης, σχολικές μονάδες σε Δήμους όπως η Αμφίπολη, η Θάσος, ο Παγγαίος, οι Διρφύες – Μεσσάπιοι και ο Δομοκός (μόνο τα Γυμνάσια και Λύκεια) δεν θα λειτουργήσουν σήμερα.

Στον Δήμο Βισαλτίας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας στην περιοχή της Μαυροθάλασσας θα παραμείνουν κλειστά λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Επιπλέον, σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν στους Δήμους Νέας Ζίχνης, Άνδρου, Νευροκοπίου και Σιντικής (στο Αχλαδοχώρι). Στο Σουφλί, τα σχολεία στους οικισμούς Μεγάλου Δέρειου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρού έχουν ανασταλεί η λειτουργία τους. Στο Δήμο Λαγκαδά, κλειστά θα είναι τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά.

Σε αρκετούς δήμους έχει αποφασιστεί η αλλαγή του ωραρίου έναρξης των μαθημάτων για την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στον Δήμο Καστοριάς, όλες οι σχολικές μονάδες θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις9:00 π.μ., ενώ οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Παρόμοια μέτρα ισχύουν και στον Δήμο Δεσκάτης, όπου το μάθημα αρχίζει μια ώρα αργότερα λόγω παγετού.

Στον Πολύγυρο και στις Δημοτικές Ενότητες Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων (Δήμος Πολυγύρου), τα σχολεία θα ανοίξουν στις9:00 π.μ. Αντίστοιχα, στο Δήμο Νεστορίου το σχολικό ωράριο ξεκινά στις 9:00 π.μ., ενώ στα σχολεία του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας η έναρξη καθυστερεί έως τις 10:00 π.μ.

Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπενησίου θα ξεκινήσουν στις9:00 π.μ., με τους παιδικούς σταθμούς να λειτουργούν κανονικά. Στους Δήμους Γρεβενών και Σερβίων, η λειτουργία αρχίζει επίσης με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας, ενώ οι βρεφονηπιακοί σταθμοί συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους. Τέλος, στον Δήμο Βελβεντού, όλα τα σχολεία θα ανοίξουν στις 9:00 π.μ.