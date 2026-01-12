Διακοπές νερού τη Δευτέρα (12/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
12/1/2026Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
12/1/2026
ΑΘΗΝΑ (ΚΥΨΕΛΗ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Μητροπέτροβα και Βριλησσού
12/1/2026
ΓΑΛΑΤΣΙ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Εσπερίδων και Κουντουριώτου
12/1/2026
ΓΑΛΑΤΣΙ (ΚΡΗΤΙΚΑ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ξάνθου και Ρεθύμνης
12/1/2026
ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ριζούντος και Θράκης
12/1/2026
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Αρχίλοχου και Μαικήνα
12/1/2026
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Μεσολογγίου και Ευξείνου Πόντου
12/1/2026
ΝΙΚΑΙΑ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Μουσών και Σαγγαρίου
12/1/2026
ΧΑΙΔΑΡΙ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Δ. Ψαθά και Αγγ. Σικελιανού
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος