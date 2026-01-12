Προπαγάνδα για την ψηφοφορία για τη Mercosur καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερα παραγωγική ήταν η Κυριακή για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς πραγματοποιήθηκε η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας, παρουσία του προέδρου του κόμματος και πλήθους κόσμου.

Η συνδιάσκεψη λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Δυτική Μακεδονία έχει σημαντική αγροτική παραγωγή, ενώ οι αγρότες κορυφώνουν τις κινητοποιήσεις τους ενόψει της συνάντησης της Τρίτης με τον πρωθυπουργό. Μάλιστα, στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε σαφές το πόση σημασία δίνει το ΠΑΣΟΚ στους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής.

Παράλληλα όμως, η Χαριλάου Τρικούπη κλήθηκε να διασαφηνίσει τ στάση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για τη Mercosur στο ευρωκοινοβούλιο, καταγγέλλοντας προπαγάνδα από «σκοτεινούς κύκλους».

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η προπαγάνδα γνωστών κύκλων δεν έχει όρια. Διακινείται από σκοτεινούς κύκλους ότι δήθεν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ απείχαν από την ψηφοφορία για τα μέτρα της Mercosur». Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι «Σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο ευρωκοινοβούλιο καταψήφισαν τα μέτρα της Mercosur», επισυνάπτοντας μάλιστα το σχετικό έγγραφο της ψηφοφορίας που το αποδεικνύει.

Στην ομιλία του στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ευθύς εξαρχής ότι «Εμείς λοιπόν πήραμε μία απόφαση να κάνουμε παντού περιφερειακά συνέδρια, πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Μία απόφαση που στέλνει ένα μήνυμα: Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη, η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Κανένα μέλλον. Και αυτό δεν το λέμε μόνο πολιτικά ή ιδεολογικά ως το κόμμα που από το 1981 έβαλε προτεραιότητα την περιφερειακή ανάπτυξη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ο κ. Ανδρουλάκης, μεταξύ άλλων και στη συνέχεια της αναλυτικής του αναφοράς στα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής, έκανε εκτενή αναφορά στις επερχόμενες το 2027 εκλογές, τονίζοντας ότι «οι επόμενες εκλογές είναι μία μάχη ιστορική για την παράταξη που εμπέδωσε τη δημοκρατία στην Ελλάδα, που έφερε την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Και αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε όλοι μαζί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας». Παράλληλα, τόνισε ότι «η Δημοκρατική Παράταξη, εγώ πρώτος και όλες και όλοι ξεχωριστά, πρέπει να αγωνιστούμε και στις επόμενες εθνικές εκλογές να ηττηθεί η αλαζονεία, η διαφθορά και η αμετροέπεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στις εκλογές, ο κ. Ανδουλάκης έθεσε μάλιστα τα σημαντικότερα διακυβεύματα τα οποία καθιστούν την εκλογική αναμέτρηση του 2027 «ιστορική» για το ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι τα πρώτα ψηφοδέλτια που θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκλογών θα είναι αυτά της Δυτικής Μακεδονίας. «Και επειδή αυτή η αλαζονεία, αυτή η αμετροέπεια και αυτή η αδικία εικονοποιείται με τον πιο βάναυσο τρόπο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα πρώτα ψηφοδέλτια που θα ανακοινώσουμε θα είναι τα ψηφοδέλτια των τεσσάρων αυτών νομών με στόχο το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο και η Νέα Δημοκρατία ηττημένη. Για να βάλουν μυαλό και να καταλάβουν: Όταν περιφρονούν έναν λαό, όταν περιφρονούν μια κοινωνία, η κοινωνία στέλνει μήνυμα νίκης, αξιοπρέπειας, προοπτικής και ελπίδας. Τα ψηφοδέλτια αυτά θα ανακοινωθούν εδώ, αμέσως μετά το συνέδριό μας, με στόχο το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και να έχει ηττηθεί η αλαζονεία και η διαφθορά που οδηγεί την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε περιπέτειες, σε ανισότητες», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.