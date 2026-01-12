Διαδηλώσεις στο Ιράν: Ο γιος του σάχη καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με το λαό»

Έντονη ανησυχία για την καταστολή των μεγαλύτερων διαδηλώσεων των τελευταίων ετών στο Ιράν, το οποίο έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της πολυήμερης διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν. 

Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν και εμβληματική μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ Ρεζά Παχλαβί κάλεσε χθες (11/01) τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό», καθώς το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης προσπαθεί να καταστείλει τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ετών στη χώρα με ακραία βία, με τους νεκρούς να υπολογίζονται πλέον σε πάνω από 500.

«Οι εργαζόμενοι στους δημόσιους θεσμούς, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν να κάνουν μια επιλογή: να σταθούμε στο πλευρό του λαού και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να γίνουν συνεργοί των δολοφόνων του λαού--και να φέρουν το αιώνιο όνειδος και την καταδίκη του έθνους», ανέφερε ο Ρεζά Παχλαβί μέσω X στα περσικά και στα αγγλικά.

Απευθυνόμενος στους ιρανούς υπηκόους «εκτός του Ιράν», τόνισε πως «όλες οι πρεσβείες και όλα τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να «κοσμήσουν» τα κτίρια αυτά με «την εθνική σημαία του Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στη σημαία της πάλαι ποτέ μοναρχίας η οποία ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979 κι έδωσε τη θέση της σε αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Χθες Σάββατο στο Λονδίνο εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στην ιρανική πρεσβεία και άνδρας σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του κτιρίου για να αντικαταστήσει, για λίγη ώρα, τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αυτή της περιόδου της μοναρχίας.

Οι ανησυχίες εντείνονται για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, που έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έπειτα από τις νέες μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης, τις σοβαρότερες έπειτα από τρία χρόνια.

Βίντεο από διαδηλώσεις που δημοσίευσε το Iran International δείχνει διαδηλωτές στην πόλη Mazandaran στο βόρειο τμήμα της χώρας να φωνάζουν συνηθηματικά «ζήτω ο βασιλιάς».

Κατά μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι νεκροί είναι από σχεδόν 200 ως 540 και πλέον από την έναρξη των διαδηλώσεων, στα τέλη Δεκεμβρίου.

