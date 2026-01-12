Το Ιράν στις φλόγες: Εκατόμβες νεκρών από τις διαδηλώσεις - Αποφασισμένοι για μακελειό οι μουλάδες

Με σημαίες με το λιοντάρι ανάμεσα στην πράσινη και την κόκκινη ρίγα, οι διαδηλωτές είναι έτοιμοι για την επόμενη ημέρα στην πολύπαθη χώρα

Δημήτρης Δρίζος

Το Ιράν στις φλόγες: Εκατόμβες νεκρών από τις διαδηλώσεις - Αποφασισμένοι για μακελειό οι μουλάδες
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους, σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), ενώ οι κινητοποιήσεις εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους υπό σχεδόν πλήρη απομόνωση των μέσων επικοινωνίας.

Η HRANA επιβεβαίωσε πως τουλάχιστον 544 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αριθμός που αυξήθηκε σημαντικά εντός 24 ωρών. Επιπλέον, 579 περιστατικά θανάτων παραμένουν υπό διερεύνηση, γεγονός που ανεβάζει τον πιθανό συνολικό απολογισμό στους 1.123 νεκρούς, καθιστώντας τις διαδηλώσεις μία από τις πιο αιματηρές εξεγέρσεις των τελευταίων χρόνων στο Ιράν.

Σύμφωνα με την HRANA, οι περισσότεροι θάνατοι προκλήθηκαν από πυρά ή σκάγια που έπεσαν από πολύ κοντινή απόσταση, υπογραμμίζοντας τις κατηγορίες για σκληρή καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Κρατικά μέσα μετέδωσαν εικόνες με δεκάδες σακούλες πτωμάτων στο ιατροδικαστικό κέντρο της Τεχεράνης, ενώ συγγενείς αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους έξω από το Kahrizak. Το επίσημο ιρανικό αφήγημα αποδίδει τους θανάτους σε «ένοπλους τρομοκράτες», έναν ισχυρισμό που αμφισβητείται έντονα από ανεξάρτητες πηγές.

Μαζικές συλλήψεις και μπλακάουτ επικοινωνιών

Εκτός από τους νεκρούς, πάνω από10.681 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί, σύμφωνα με την HRANA, καθώς το καθεστώς προσπαθεί να καταστείλει τις αντιδράσεις. Το μπλακάουτ στα μέσα επικοινωνίας σε όλες τις 31 επαρχίες περιορίζει σημαντικά την πρόσβαση σε ανεξάρτητες πληροφορίες και δυσχεραίνει την εκτίμηση της έκτασης της καταστολής.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για «πολύ σοβαρές επιλογές» σε περίπτωση που το Ιράν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή του λαού του. Η πιθανότητα αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης έχει θέσει το Ισραήλ σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απείλησε ότι σε περίπτωση επίθεσης, οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι, ενώ το κοινοβούλιο αντήχησε συνθήματα κατά της Αμερικής.

2.jpg

Δηλώσεις και αντιφάσεις από την ιρανική ηγεσία

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές ως «τρομοκράτες που υποκινούνται από ξένες δυνάμεις».

Παράλληλα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «έτοιμη να ακούσει τον λαό» και να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που πυροδότησαν τις κινητοποιήσεις – μια στάση που συγκρούεται με την αυξανόμενη βία στους δρόμους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τους νεκρούς διαδηλωτές στο Ιράν: Μία φοιτήτρια μόδας, ένας πρώην πρωταθλητής bodybuilding και ένας πατέρας τριών παιδιών ανάμεσα στα θύματα

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Εθνικός δρυμός για τα άγρια ζώα στην «άκρη του κόσμου» - «Διάδρομος» προστασίας μήκους 2.800 χιλιομέτρων

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αναδιπλούμενο τιμόνι για πλήρως αυτόνομη οδήγηση!

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

07:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Μαδρίτη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Η ατζέντα της συνάντησης με τον Σάντσεθ

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρό και αιφνίδιο καιρικό φαινόμενο σάρωσε την Αλεξανδρούπολη – Τι λέει μετεωρολόγος για τις θυελλώδεις ριπές των 150 χιλιομέτρων

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Το «έστρωσε» δίπλα στο κύμα στην παραλία Ορφανίου

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του να αναλάβει δράση στο Ιράν, έναντι των εκκλήσεων για αυτοσυγκράτηση

07:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σήμερα: Πού δεν θα γίνει μάθημα λόγω κακοκαιρίας

07:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προπαγάνδα για την ψηφοφορία για τη Mercosur καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ - Ανδρουλάκης: Ιστορική μάχη οι επόμενες εκλογές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα σήμερα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στο Ιράν: Ο γιος του σάχη καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με το λαό» - Περισσότεροι από 500 οι νεκροί

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Ιανουαρίου

07:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες συντάξεις μετά τις αυξήσεις και τη μείωση φόρου - Αναλυτικοί πίνακες με ποσά

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Online κάλεσμα για σούζες και κόντρες στη Λεωφόρο Αθηνών – 3 συλλήψεις

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Έπεσαν από γέφυρα τσιμέντα στη μέση του δρόμου

07:02LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Θρίαμβος για την ταινία One Battle After Another – Η λίστα και τα βίντεο με τους νικητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

06:38LIFESTYLE

Survivor: Οι εκρηκτικές παρουσίες βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-Το νέο κορίτσι σύμβολο: Συγκινεί η ιστορία της 24χρονης φοιτήτριας Ρομπίνα Αμινιάν, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τους κυβερνητικούς

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στις φλόγες: Εκατόμβες νεκρών από τις διαδηλώσεις - Αποφασισμένοι για μακελειό οι μουλάδες

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Έπεσαν από γέφυρα τσιμέντα στη μέση του δρόμου

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Δείτε τα σπάνια ονόματα

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δώρα Ζέμπερη: Νέα δικαίωση για τον πατέρα της, 9 χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένας γεωλόγος εξηγεί τι κάνει τη Γροιλανδία τόσο απίστευτα ξεχωριστή

07:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σήμερα: Πού δεν θα γίνει μάθημα λόγω κακοκαιρίας

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «αόρατος» υπουργός, οι «παγκίτες» της ΝΔ, ποιοι θα ακολουθήσουν τον δρόμο του Φαραντούρη, η δικογραφία του Αγίου Βαλεντίνου, ο κούκος και η άνοιξη που δεν έρχεται, κίνηση διασφάλισης και κάτι δεν πάει καλά στην Jumbo 

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

07:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες συντάξεις μετά τις αυξήσεις και τη μείωση φόρου - Αναλυτικοί πίνακες με ποσά

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυχρή εισβολή» στη χώρα – Με πολικό ψύχος και χιόνια ξεκινά η εβδομάδα – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ