Το Ιράν στις φλόγες: Εκατόμβες νεκρών από τις διαδηλώσεις - Αποφασισμένοι για μακελειό οι μουλάδες

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους, σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), ενώ οι κινητοποιήσεις εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους υπό σχεδόν πλήρη απομόνωση των μέσων επικοινωνίας.

Η HRANA επιβεβαίωσε πως τουλάχιστον 544 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αριθμός που αυξήθηκε σημαντικά εντός 24 ωρών. Επιπλέον, 579 περιστατικά θανάτων παραμένουν υπό διερεύνηση, γεγονός που ανεβάζει τον πιθανό συνολικό απολογισμό στους 1.123 νεκρούς, καθιστώντας τις διαδηλώσεις μία από τις πιο αιματηρές εξεγέρσεις των τελευταίων χρόνων στο Ιράν.

Protesters took to the streets in Shahsavar, Mazandaran province in northern Iran, on Sunday night and chanted “Long live the Shah (King),” according to a video sent to Iran International.pic.twitter.com/boGR2tZXPr — Iran International English (@IranIntl_En) January 11, 2026

Σύμφωνα με την HRANA, οι περισσότεροι θάνατοι προκλήθηκαν από πυρά ή σκάγια που έπεσαν από πολύ κοντινή απόσταση, υπογραμμίζοντας τις κατηγορίες για σκληρή καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Κρατικά μέσα μετέδωσαν εικόνες με δεκάδες σακούλες πτωμάτων στο ιατροδικαστικό κέντρο της Τεχεράνης, ενώ συγγενείς αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους έξω από το Kahrizak. Το επίσημο ιρανικό αφήγημα αποδίδει τους θανάτους σε «ένοπλους τρομοκράτες», έναν ισχυρισμό που αμφισβητείται έντονα από ανεξάρτητες πηγές.

Μαζικές συλλήψεις και μπλακάουτ επικοινωνιών

Εκτός από τους νεκρούς, πάνω από10.681 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί, σύμφωνα με την HRANA, καθώς το καθεστώς προσπαθεί να καταστείλει τις αντιδράσεις. Το μπλακάουτ στα μέσα επικοινωνίας σε όλες τις 31 επαρχίες περιορίζει σημαντικά την πρόσβαση σε ανεξάρτητες πληροφορίες και δυσχεραίνει την εκτίμηση της έκτασης της καταστολής.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για «πολύ σοβαρές επιλογές» σε περίπτωση που το Ιράν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή του λαού του. Η πιθανότητα αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης έχει θέσει το Ισραήλ σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απείλησε ότι σε περίπτωση επίθεσης, οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι, ενώ το κοινοβούλιο αντήχησε συνθήματα κατά της Αμερικής.

Δηλώσεις και αντιφάσεις από την ιρανική ηγεσία

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές ως «τρομοκράτες που υποκινούνται από ξένες δυνάμεις».

ALL EYES ON IRAN ? pic.twitter.com/eBWlkgSE1S — Nima Yamini (@NimaYamini) January 11, 2026

Παράλληλα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «έτοιμη να ακούσει τον λαό» και να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που πυροδότησαν τις κινητοποιήσεις – μια στάση που συγκρούεται με την αυξανόμενη βία στους δρόμους.

Διαβάστε επίσης