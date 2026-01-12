Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται προειδοποιήσεις από τους Ιρανούς ότι πρέπει να ενεργήσει γρήγορα εκτός αν ενεργήσει γρήγορα για να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να βοηθήσει τους διαδηλωτές που δέχονται πυρά από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος όμως λαμβάνει αντικρουόμενες συμβουλές σχετικά με την πιθανή αποτελεσματικότητα μιας αμερικανικής παρέμβασης.

Μια σημαντική παρέμβαση της Ουάσινγκτον, προειδοποιούν ορισμένοι, θα τροφοδοτήσει μόνο τo αφήγημα της ιρανικής κυβέρνησης ότι οι διαμαρτυρίες είναι μέρος μιας αντιισλαμικής πλεκτάνης που καθοδηγείται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα «εμπακεί στο Ιράν» εάν οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας επιτεθούν σε διαδηλωτές. Ωστόσο, οι αναλυτές υποστήριξαν ότι η ταχύτητα της κρίσης σημαίνει ότι η ομάδα του δεν έχει έτοιμη μία απάντηση. Δεν έχει υπάρξει σημαντική μετακίνηση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων και πολλοί από τους στενότερους εταίρους του στη Μέση Ανατολή, όπως το Κατάρ, προτρέπουν για αυτοσυγκράτηση.

Στρατιωτικές επιλογές και άλλες πιθανότητες τέθηκαν ενώπιον του απρόβλεπτου προέδρου, ανέφεραν οι New York Times και η Wall Street Journal. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Σάββατο.

Oι διαδηλώσεις στην Τεχεράνη Guardian

Η πυκνότητα πληθυσμού της Τεχεράνης -όπου ζουν περίπου 12 εκατομμύρια Ιρανοί- σημαίνει ότι είναι δύσκολο να ξεκινήσει μια στοχευμένη εκστρατεία από αέρος χωρίς να διακινδυνεύσει πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων, όπως έδειξε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση τον Ιούνιο. Περισσότεροι από 1.000 Ιρανοί έχασαν τη ζωή τους, δημιουργώντας έναν νέο, τώρα φαινομενικά διαλυμένο, εθνικισμό.

Προφανείς πιθανοί στόχοι των ΗΠΑ - ηγετικές προσωπικότητες των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - έχουν ενισχύσει τα μέτρα προσωπικής ασφάλειας, καθιστώντας πιο δύσκολη μια στρατηγική αποκεφαλισμού. Ωστόσο, οι βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης στη νότια Τεχεράνη και τα αστυνομικά στρατόπεδα θεωρούνται δυνητικά πιο εφικτοί στόχοι.

Το Σαββατοκύριακο, οι ηγέτες της ιρανικής αντιπολίτευσης άσκησαν πιέσεις στην Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι η κλίμακα της βίας του καθεστώτος ισοδυναμεί με έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Μια ομάδα προειδοποίησε ότι οι διαδηλωτές πιθανότατα θα μπορούσαν να αντέξουν δύο ακόμη ημέρες από το τρέχον επίπεδο αστυνομικής και στρατιωτικής βίας.

Σε επιστολή τους, επτά πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές προσωπικότητες του Ιράν κάλεσαν τον Τραμπ να αναγνωρίσει την κλίμακα της καταστολής που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η επιστολή υπογράφηκε από τον Τζαβάντ Ακμπαρίν, θρησκευτικό μελετητή και δημοσιογράφο, τη Ναζανίν Ανσάρι, διευθύνουσα σύμβουλο της εφημερίδας Kayhan στο Λονδίνο, τον Φόαντ Πασάι, γενικό γραμματέα του Συνταγματικού Κόμματος του Ιράν, τον Γιαζντάν Σοχαντάι, εκπρόσωπο του Μεταβατικού Συμβουλίου, τη Σιρίν Εμπαντί, δικηγόρο και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, τον Μοχσέν Μαχμαλμπάφ, συγγραφέα και σκηνοθέτη, και τον Αμπντουλάχ Μοχτατί, γενικό γραμματέα του κόμματος Κουρδιστάν Κομάλα του Ιράν. Επεσήμαναν ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποσχεθεί να παρέμβει και προειδοποίησε ότι «κάθε λεπτό καθυστέρησης θα διευρύνει τις διαστάσεις του εγκλήματος κατά του ανυπεράσπιστου λαού του Ιράν».

Ο γιος του πρώην σάχη Ράζα Παχλαβί, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει κάποιο έλεγχο στις διαμαρτυρίες, έχει επίσης απευθύνει έκκληση στον Τραμπ να αναλάβει δράση. Ωστόσο, έχει μετριάσει τη συμβουλή του προς τους διαδηλωτές, δίνοντας έμφαση στην αυτοπροστασία. Είπε: «Πηγαίνετε στους κεντρικούς δρόμους των πόλεων σε ομάδες με τους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς σας. Στην πορεία, μην αποχωρίζεστε ο ένας από τον άλλον ή από τα πλήθη των ανθρώπων. Και μην παίρνετε παράδρομους που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή σας».

Πολλοί εξωτερικοί παρατηρητές συστήνουν προσοχή, υποστηρίζοντας ότι οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι αντιπαραγωγικοί. Ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, ειδικός σε θέματα αμυντικών πληροφοριών του Ισραήλ για το Ιράν, δήλωσε ότι το βασικό ερώτημα είναι αν ο Τραμπ αναλάβει μια σκόπιμα περιορισμένη δράση που με στόχο την αποτροπή της κλιμάκωσης, αν αυτό «θα επηρέαζε στην πραγματικότητα την ικανότητα του καθεστώτος να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές ή αν θα μπορούσε αντ' αυτού να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα, δεδομένων των προσδοκιών εντός της ιρανικής αντιπολίτευσης για βαθύτερη και πιο αποφασιστική εμπλοκή των ΗΠΑ».

Η Σανάμ Βακίλ από το πρόγραμμα Μέσης Ανατολής του Chatham House δήλωσε ότι ο πιθανός πρωταρχικός αντίκτυπος μιας αμερικανικής παρέμβασης θα είναι η «ενίσχυση της ενότητας των ελίτ και η καταστολή των ρωγμών εντός του καθεστώτος σε μια στιγμή αυξημένης ευπάθειας».

Ο Eσφαντιάρ Μπατμανγκχελίντι, διευθύνων σύμβουλος του think tank Bourse and Bazaar, δήλωσε: «Το ισχυρότερο επιχείρημα κατά της παρέμβασης των ΗΠΑ είναι η αποτυχία της κυβέρνησης Τραμπ να διασφαλίσει την ειρήνη στην Ουκρανία, τη Γάζα και τον Λίβανο ή τις πολιτικές μεταβάσεις στη Συρία και τη Βενεζουέλα. Σε κάθε μέρος έδιναν τολμηρές υποσχέσεις. Αλλά δεν έχουν κανένα εύρος ζώνης και καμία στρατηγική για να ολοκληρώσουν τα πράγματα».

Ο πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τεχεράνη, Ρομπ Μακαίρ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις «μπορεί να μην εξελιχθούν απαραίτητα όπως αναμένει ο κόσμος», επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις του Ιουνίου δεν θεωρήθηκαν ότι συμβάλλουν στη μείωση της ισχύος του κράτους. Ταυτόχρονα, παραδέχτηκε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ σήμαιναν ότι «θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα υπάρχει χάσμα μεταξύ ρητορικής και πραγματικότητας».

Προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σκεφτούν περισσότερο πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μια μετάβαση. Είπε: «Αυτή είναι μια κυβέρνηση που ήρθε με μια πλατφόρμα οικονομικής μεταρρύθμισης λέγοντας ότι θα βελτιώσει τη ζωή των απλών ανθρώπων και η οποία βασίστηκε εν μέρει στην ιδέα ότι υπήρχε συμφωνία με τη Δύση και ότι οι κυρώσεις θα αρθούν. Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί».

Η ιρανική κυβέρνηση «δεν έχει απαντήσεις για την ανισότητα, τις διαρθρωτικές προκλήσεις, την κυριαρχία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην οικονομία, το λαθρεμπόριο που συνεχίζεται με κυρώσεις και το πώς αυτό περιορίζει τους πόρους της κυβέρνησης. Δεν έχουν κανέναν τρόπο να λύσουν τα προβλήματα για τα οποία είναι τόσο θυμωμένοι οι διαδηλωτές. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανείς εκεί έξω που να το έχει - δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να αναλάβει τον θρόνο, είτε πρόκειται για τον Παχλεβί είτε για οποιονδήποτε άλλον».

Η ιρανική κυβέρνηση επιδιώκει ήδη να πείσει τους Ιρανούς ότι είναι υπεύθυνοι για τη διάσωση της χώρας από το χάος που προκαλείται από το εξωτερικό. Σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνε επανειλημμένα έκκληση για εθνική ενότητα, προτρέποντας τη χώρα να προχωρήσει «χέρι-χέρι» ενάντια σε έναν εξωτερικό εχθρό που ενθαρρύνει τους ταραξίες. Είπε ότι το 80% των διαδηλωτών είχε εύλογα παράπονα, αλλά ότι αυτοί που έκαιγαν τζαμιά και καταστήματα είναι ταραξίες και τρομοκράτες. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «χρησιμοποιούν την οικονομία ως όπλο για να μας κάνουν να λυγίσουμε. Ζητώ από το έθνος: παρακαλώ, μείνετε και στηρίξτε μας».

Διαβάστε επίσης