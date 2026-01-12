Online κάλεσμα για σούζες και κόντρες στη Λεωφόρο Αθηνών – 3 συλλήψεις

Στο κρατητήριο οδηγήθηκαν 3 μοτοσικλετιστές που έκαναν επικίνδυνες σούζες στη Λεωφόρο Αθηνών μετά από διαδικτυακό κάλεσμα.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη τριών νεαρών ανδρών, καθώς οδηγούσαν με μεγάλη ταχύτητα, έκαναν σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς στη Λεωφόρο Αθηνών.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους μετά τον εντοπισμό ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούσε σε συνάντηση μοτοσικλετιστών στο σημείο.

Η αστυνομία έστησε καρτέρι, τους ακολούθησε και μετά από καταδίωξη ακινητοποίησε τους οδηγούς, προχωρώντας στη σύλληψή τους.

Οι 3 δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν, ενώ οι 3 οδηγοί θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.