Αναδιπλούμενο τιμόνι για πλήρως αυτόνομη οδήγηση!

Του Γιάννη Σκουφή

Το μέλλον της οδήγησης μπορεί να μην περιλαμβάνει τιμόνι. Τουλάχιστον όχι σε μόνιμη βάση. Σε αυτό πλαίσιο, η Tensor σε συνεργασία με την Autoliv παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο τιμόνι παραγωγής, το οποίο εξαφανίζεται όταν το αυτοκίνητο λειτουργεί σε αυτόνομη λειτουργία 4ου επιπέδου.

Η τεχνολογία αυτή θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Tensor Robocar, ένα πολυτελές ηλεκτρικό SUV που εξελίσσεται σε συνεργασία με την VinFast και θα κατασκευάζεται στο Βιετνάμ.

Όταν το αυτοκίνητο αναλαμβάνει πλήρως τον έλεγχο, η στεφάνη του τιμονιού διπλώνει και εισέρχεται στο ταμπλό, αφήνοντας ελεύθερο χώρο μπροστά από τον οδηγό. Ταυτόχρονα η κεντρική οθόνη μετακινείται για να προσφέρει ψυχαγωγία ή πληροφόρηση, από τη στιγμή που το όχημα ελέγχεται από μόνο του.

Η μετάβαση στον έλεγχο από τον οδηγό γίνεται αυτόματα: το τιμόνι επανέρχεται στη θέση του και η οθόνη επιστρέφει στο κέντρο του ταμπλό.

Το ζήτημα της ασφάλειας λύθηκε με την ανάπτυξη δύο διαφορετικών αερόσακων: έναν ενσωματωμένο στο τιμόνι για όταν ο οδηγός έχει τον έλεγχο και έναν δεύτερο στο ταμπλό για την αυτόνομη λειτουργία, ώστε η προστασία να παραμένει σε υψηλό επίπεδο ανεξαρτήτως τρόπου οδήγησης.

Το Robocar εξοπλίζεται με μπαταρία 112 kWh και μια πληθώρα συστημάτων παρακολούθησης και ασφαλείας αισθητήρων που βασίζεται σε 37 κάμερες, 5 lidars, 11 ραντάρ, 22 μικρόφωνα και πολλούς αισθητήρες. Προορίζεται για ιδιωτική χρήση και όχι για στόλους, ενώ διαθέτει και πίσω πόρτες τύπου «coach» και εξωτερικές οθόνες επικοινωνίας CarMoji.