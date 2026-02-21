Μανώλης Κονταρός: «Αυτοκτόνησα» γιατί ενώ πήγαινα καλά, σταμάτησα τις θεραπείες»
Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση ο Μανώλης Κονταρός, περιέγραψε τη μάχη που δίνει όλα αυτά τα χρόνια με τα κινητικά προβλήματα
Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση προχώρησε ο Μανώλης Κονταρός, περιγράφοντας την προσωπική του μάχη με τα κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μετά από τροχαίο ατύχημα πριν από 15 χρόνια. Ο γνωστός τραγουδιστής χαρακτήρισε ως «αυτοκτονία» την απόφαση που έλαβε στο παρελθόν να διακόψει τις θεραπείες του ενώ η κατάστασή του παρουσίαζε βελτίωση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να επιστρέψει στο αναπηρικό αμαξίδιο. Ο ίδιος δήλωσε πως πλέον έχει πεισμώσει με τον εαυτό του και έχει ξεκινήσει έναν νέο κύκλο προσπάθειας, ακολουθώντας καθημερινό πρόγραμμα σε γυμναστήριο και πισίνα για τη βελτίωση της υγείας του.
