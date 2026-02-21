Ηράκλειο: Μετωπική σύγκρουση στον ΒΟΑΚ στο Φόδελε - Πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Φόδελε, έξω από το Ηράκλειο, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματισμοί δεν εμπνέουν ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκλήθη και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό των ατόμων, ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει, καθώς όταν έφτασαν στο σημείο τα άτομα είχαν απεγκλωβιστεί με την βοήθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια του τροχαίου, ενώ για αρκετή ώρα παρατηρήθηκε επιβράδυνση στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο του ΒΟΑΚ.

Πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο που σημειώνεται στον ΒΟΑΚ μέσα σε λίγες ώρες, με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων να λαμβάνει χώρα νωρίτερα σήμερα στο ύψος του Μπαλί, στο Ρέθυμνο.

*Με πληροφορίες από neakriti.gr

Διαβάστε επίσης