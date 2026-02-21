Τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τρία οχήματα προτού συγκρουστεί σε δέντρο - Βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν το μεσημέρι του Σαββάτου (21/02) στη διασταύρωση των οδών Μάκη με Χαριλάου Τρικούπη στο Αγρίνιο.

Στο τροχαίο έχουν εμπλέκει τέσσερα οχήματα που έχουν υποστεί υλικές ζημιές, ορισμένα εξ αυτών σημαντικές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ που κινούταν επί της Χαριλάου Τρικούπη εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο επαγγελματικό όχημα.

Εν συνεχεία, συγκρούστηκε δύο ακόμα οχήματα, ένα ΙΧ και ταξί, πριν καταλήξει πάνω σε κορμό δέντρου, αμέσως μετά τη συμβολή με την οδό Μακρή.

Στις κεντρικές οδούς προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο εξαιτίας του τροχαίου. Επί τόπου έσπευσε ισχυρή δύναμη της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής ενώ σταθμός του ΕΚΑΒ μετέφερε προληπτικά δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Προσωρινά η διέλευση των οχημάτων στις αρχές της Τρικούπη έχει απαγορευθεί, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται στην οδό Βότση.

*Με πληροφορίες από agriniopress.gr

