Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο νεαρούς - Ένας σοβαρά τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση δύο νεαρών ατόμων από αυτοκίνητο σημειώθηκε στη Λαμία το μεσημέρι του Σαββάτου (21/02).

Στην άκρη της οδού Αβέρωφ, ένας νεαρός διανομέας από παρακείμενο κατάστημα συνομιλούσε με έναν 27χρονο φίλο του, όταν άγνωστο πως, έπεσε πάνω τους το αυτοκίνητο.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς ο 27χρονος που είχε πλάτη στο δρόμο, χτύπησε σοβαρά. Το αυτοκίνητο τον παρέσυρε πάνω στο καπό και τον πέταξε αρκετά μέτρα μακριά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο και παρέλαβε τον νεαρό ο οποίος ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένος, ενώ ακολούθησε κι άλλο για τη μεταφορά και του δεύτερου νεαρού, ωστόσο τα τραύματά του δεν ήταν τόσο σοβαρά και αρνήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του lamiareport.gr, ο 27χρονος τραυματίας φέρει πολλαπλά κατάγματα και πιθανότατα θα χρειαστεί να χειρουργηθεί.

Στο σημείο έφτασε πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας για τη σήμανση του δρόμου και για να πάρει καταθέσεις για το πως έγινε το σοβαρό αυτό συμβάν.

