Βόλος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στο κέντρο της πόλης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/02) στο κέντρο του Βόλου, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στην οδό Ιάσωνος.

Ο πεζός τραυματίστηκε ελαφρά και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Βόλου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

*Με πληροφορίες από gegonota.news

