Βόλος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στο κέντρο της πόλης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ιάσωνος
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/02) στο κέντρο του Βόλου, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στην οδό Ιάσωνος.
Ο πεζός τραυματίστηκε ελαφρά και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Βόλου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
*Με πληροφορίες από gegonota.news
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Με βασικό Λουίς κόντρα στον Παναιτωλικό
16:25 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΑΕ Μαρούσι κατά ΕΟΚ: «Μένος στα όρια της στοχοποίησης»
15:45 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κοζάνη: Κατέγραφε δίκη με το τηλέφωνό της και συνελήφθη
09:06 ∙ LIFESTYLE