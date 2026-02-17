Βόλος: Πιστόλι κρότου εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα, λίγα μέτρα από την ακτή

Όπλο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα σε παραλία λίγο έξω από τον Βόλο τη Δευτέρα (16/02), στην περιοχή Σουτράλι Αγριάς.

Το όπλο εντοπίστηκε από ιδιώτη σε βάθος ενός μέτρου και σε απόσταση επτά μέτρων από την ακτή, σύμφωνα με το gegonota.news.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι η Λιμενική Αρχή του Βόλου και στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία ανέσυραν το όπλο από το βυθό. Πρόκειται για πιστόλι κρότου διαμετρήματος 9 m.m..

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το όπλο, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου/Γ.Ε.Ε.

