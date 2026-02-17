Βόλος: Ανήλικη έκλεβε κοσμήματα από τη μητέρα της - Τα έδινε ενέχυρο σε φίλους και έπαιρνε ποσοστά

Μία υπόθεση αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος που εκτυλίχθηκε το 2021 αναβίωσε ενώπιων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου με δράστιδα μια ανήλικη τότε κοπέλα και κατηγορούμενους τρία ακόμη άτομα.

Θύμα μια μητέρα που η κόρη της, αφαίρεσε από το σπίτι πολύτιμα αντικείμενα και τα παρέδωσε σε έναν 24χρονο σήμερα νεαρό και τον γιο μιας 60χρονης σήμερα γυναίκας, προκειμένου να τα πουλήσουν και να της δώσουν ποσοστό.

Η ανήλικη φέρεται να έδωσε στον 24χρονο ένα πεντόλιρο κόσμημα, το οποίο εκείνος στη συνέχεια έδωσε στη μητέρα του, η οποία με τη σειρά της το διέθεσε σε ενεχυροδανειστήριο έναντι του ποσού των 1.600 ευρώ.

Η τρίτη κατηγορούμενη για την υπόθεση φέρεται να δέχθηκε από την ανήλικη δύο χρυσά σκουλαρίκια διακοσμημένα με ζαφείρια.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, αναδείχθηκε ο ισχυρισμός του 24χρονου ότι ενήργησε με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσει τη φίλη του που είχε ανάγκη, ενώ υποστηρίχθηκε επίσης και ότι η μητέρα του δεν συμφώνησε αρχικά με την αποδοχή του κοσμήματος. Σημειώνεται ότι η μητέρα του νεαρού εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο, ενώ η 60χρονη δικάστηκε ερήμην.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανήλικη δικάστηκε από Δικαστήριο Ανηλίκων.

Το δικαστήριο στους δύο πρώτους κατηγορούμενους επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή και στην τρίτη κατηγορούμενη ποινή 10 μηνών με αναστολή.

