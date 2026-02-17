Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους 18-29 ετών: Πώς μπορείτε να λάβετε επιδότηση €17.500

Snapshot Το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ επιδοτεί πάνω από 2.100 νέους ηλικίας 18

29 ετών με 17.500 ευρώ, με αιτήσεις που ξεκινούν στις 18 Φεβρουαρίου 2026.

Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από την 1η Απριλίου 2026 και ο στόχος είναι να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027.

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2026 έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, αντανακλώντας τις συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Για την έναρξη του προγράμματος επιχειρηματικότητας για νέους από 18 έως 29 ετών από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Το πρόγραμμα αφορά πάνω από 2.100 νέους, που θα επιδοτηθούν με 17.500 ευρώ και οι αιτήσεις ξεκινούν από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

«Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες, καθώς παραδοσιακά έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι, αυτήν τη στιγμή, καταγράφεται η χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία της χώρας στις γυναίκες -9,9%, καθώς και στους κλάδους της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας», τόνισε η υπουργός, φέρνοντας το παράδειγμα μίας νέας γυναίκας, της Κορίνας η οποία, αξιοποιώντας αντίστοιχο πρόγραμμα, κατάφερε από άνεργη να ανοίξει τη δική της επιχείρηση και να απασχολεί και άλλα άτομα ως προσωπικό.

Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Για τη στάση της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η κ. Κεραμέως παρέπεμψε στους ίδιους να απαντήσουν, γιατί ψήφισαν μεν τα άρθρα, αλλά καταψήφισαν ενώπιον της Ολομέλειας.

«Εδώ και 20 χρόνια, στη χώρα συζητάμε για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Γιατί συζητάμε γι΄ αυτές; Γιατί είναι ένα βασικό εργαλείο, για να δούμε αυξήσεις μισθών και παροχών, απλά τα πράγματα», δήλωσε η υπουργός και, στη συνέχεια, περιέγραψε την «ιδιαίτερα ευνοϊκή κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στην αγορά εργασίας με το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό ανεργίας -7,5%, με τη δημιουργία 560.000 νέων θέσεων εργασίας και τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων να εργάζονται με πλήρη απασχόληση».

Όπως τόνισε η κ. Κεραμέως, μιλώντας στο Action24, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και αυτό επιχειρείται με την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. «Όχι μόνοι μας ως κυβέρνηση, αλλά μαζί με όλους τους κοινωνικούς εταίρους συμφωνήσαμε σε ένα πλαίσιο, για να δώσουμε μεγαλύτερη ώθηση στις Συλλογικές Συμβάσεις. Με τη νέα συμφωνία θα συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, θα επεκτείνονται πιο εύκολα σε περισσότερους εργαζόμενους του ίδιου κλάδου και θα έχει προστασία ο εργαζόμενος και μετά τη λήξη μίας Συλλογικής Σύμβασης. Είναι η λεγόμενη μετενέργεια», διευκρίνισε η υπουργός Εργασίας, η οποία, στη συνέχεια, διερωτήθηκε: «Έχουμε τρία βασικά άρθρα σε αυτό το νομοσχέδιο. Το ένα λέει, συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το δεύτερο λέει επεκτείνονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και το τρίτο λέει πλήρης μετενέργεια και στα τρία το ΠΑΣΟΚ ψήφισε ναι. Πώς γίνεται λοιπόν να ψηφίζεις σε αυτά τα τρία ναι και να έρχεσαι επί της αρχής και να ψηφίζεις όχι; Πώς γίνεται;».

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», που ξεκίνησε χθες, 16 Φεβρουαρίου 2026, επισημαίνοντας: «Έχουμε 13 χρόνια το ίδιο σύστημα. Από το 2013, είχαμε το "ΕΡΓΑΝΗ Ι", υπηρέτησε τον σκοπό του. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στην αγορά εργασίας, νέους νόμους, νέες δυνατότητες, πρέπει να μειώνουμε τη γραφειοκρατία, να διευκολύνουμε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Θέσαμε, λοιπόν, σε λειτουργία χθες, μετά από δουλειά πολύ μακρού χρονικού διαστήματος, το "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ", το οποίο βάζει σε εφαρμογή πολλά που έχουμε ήδη ψηφίσει. Παράδειγμα, μέχρι πρότινος, για να κάνεις μία πρόσληψη, απαιτούνταν τέσσερα έγγραφα. Εμείς λέμε γιατί τέσσερα; Ένα, πιο απλά. Όλα πιο απλά, μείωση γραφειοκρατίας. Το "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" το κάνει λοιπόν αυτό πράξη. Το "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" κάνει πράξη τις προσλήψεις με μόλις ένα έγγραφο. Μειώνει τη γραφειοκρατία. Τέθηκε σε εφαρμογή χθες, μετά από 13 χρόνια, είναι σε πλήρη λειτουργία».

Αύξηση κατώτατου μισθού

Σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2026 και στόχος του πρωθυπουργού είναι να ανέλθει στα 950 ευρώ μέχρι το 2027. «Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ. Σήμερα, είναι στα 880 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον μέσο μισθό, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ. Είναι στα 1.516 ευρώ και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί ο μέσος μισθός δεν προκύπτει από κάποια κυβερνητική απόφαση. Προκύπτει από την αγορά και από τη ζήτηση, δηλαδή, από την ίδια την αγορά εργασίας, προσφορά και ζήτηση. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι πάνω από τα 1.500 ευρώ ήδη το 2026», δήλωσε η κ. Κεραμέως.

