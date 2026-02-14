Καραγκούνης: Ιστορική η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Τι αλλάζει σε μισθούς

Μεταξύ άλλων, μειώνεται το όριο αντιπροσωπευτικότητας για την επέκταση μιας κλαδικής σύμβασης από 50%+1 σε 40%+1 των εργαζομένων ενός κλάδου

Καραγκούνης: Ιστορική η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Τι αλλάζει σε μισθούς
Για τις σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις που φέρνει το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μίλησε στο ΕΡΤnews, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης ο οποίος υπογράμμισε ότι οι διατάξεις προέκυψαν έπειτα από συμφωνία των εθνικών κοινωνικών εταίρων και δεν αποτέλεσαν μονομερή κυβερνητική πρωτοβουλία.

Κεντρικό σημείο της μεταρρύθμισης, όπως είπε, αποτελεί η πλήρης μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων καθώς οι όροι μιας σύμβασης θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την υπογραφή νέας, χωρίς το χρονικό όριο των τριών ή έξι μηνών που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, εξήγησε ότι μειώνεται το όριο αντιπροσωπευτικότητας για την επέκταση μιας κλαδικής σύμβασης από 50%+1 σε 40%+1 των εργαζομένων ενός κλάδου. Με τη δημοσίευση του νόμου, περίπου 15 συλλογικές συμβάσεις αναμένεται να επεκταθούν άμεσα, καλύπτοντας μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Η ΓΣΕΕ θα υπογράφει απευθείας συλλογικές συμβάσεις χωρίς την προϋπόθεση ποσοστού εκπροσώπησης, γεγονός που όπως είπε ο υφυπουργός, δίνει «τεράστια δύναμη στο εργατικό εργατικό κίνημα».

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε το νομοσχέδιο επί της αρχής, ωστόσο υπερψήφισε βασικά άρθρα, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ διατυπώθηκαν ενστάσεις για τον ρόλο της κυβέρνησης στον καθορισμό του κατώτατου μισθού.

Ο κ. Καραγκούνης επέρριψε ευθύνες στην αντιπολίτευση η οποία όπως υποστήριξε «καταρρίπτει ένα τεράστιο αφήγημα που είχαν μέχρι τώρα για τη μετενέργεια, την επεκτασιμότητα και όλα αυτά τα οποία είχαν πολύ ψηλά στην ατζέντα τους στα εργασιακά τους θέματα». Πρόσθεσε δε ότι το ΠΑΣΟΚ «ήταν και αυτό σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, να μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν ψηφίζει επί της αρχής αυτή την ιστορική συμφωνία, αναγκάστηκε να ψηφίσει τα βασικά άρθρα»

Κατώτατος μισθός

Αναφερόμενος στον κατώτατο μισθό, ο Υφυπουργός επανέλαβε ότι το η προστασία των 950 ευρώ λειτουργεί ως βάση, πάνω στην οποία μπορούν να συμφωνηθούν υψηλότερες αποδοχές μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όπως σημείωσε, ήδη σε αρκετούς κλάδους όπως στους ξενοδοχοϋπάλληλους, οι συμβάσεις προβλέπουν αποδοχές άνω του συγκεκριμένου ποσού.

Υπόθεση Παναγόπουλου

Αναφορικά με την υπόθεση Παναγόπουλος, ο κ. Καραγκούνης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει σε εσωτερικά συνδικαλιστικά ζητήματα, επισημαίνοντας πως τα θέματα αιρετότητας κρίνονται από τα εκλογικά σώματα των οργανώσεων, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη.

Σε ό,τι αφορά τα κονδύλια και τις διαδικασίες ελέγχου, ο Υφυπουργός τόνισε ότι οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους και υπόκεινται σε ελέγχους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, μεταξύ των οποίων το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές.

