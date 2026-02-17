Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη που λήστεψε δύο ανήλικους

Το βράδυ της Κυριακής συνελήφθη στη Νέα Ιωνία μια 15χρονη, κατηγορούμενη για ληστεία κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον τρεις ανήλικοι συνεργοί της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το προηγούμενο βράδυ, η 15χρονη μαζί με δύο ακόμη ανηλίκους πλησίασαν δύο 14χρονους στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Με την απειλή σωματικής βίας, τους αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Η αστυνομία προχώρησε σε έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ταυτοποιώντας τους ανήλικους που εμπλέκονται στην υπόθεση. Το βράδυ της Κυριακής εντοπίστηκε και συνελήφθη η 15χρονη.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Παράλληλα, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας εξιχνιάστηκε και απόπειρα ληστείας σε βάρος 25χρονου στην ίδια περιοχή.

Η ανήλικη οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.