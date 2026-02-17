Αναβαθμίζονται οι αεροπορικές λειτουργίες στην Αθήνα - Τι είναι το έργο Athenian

Σύμφωνα με τον Eurocontrol, το έργο ATHENIAN προσφέρει ένα πλαίσιο για τον πλήρη επανασχεδιασμό της δομής της περιοχής ελιγμών τερματικού σταθμού

Αναβαθμίζονται οι αεροπορικές λειτουργίες στην Αθήνα - Τι είναι το έργο Athenian
Βήμα - βήμα συνεχίζεται για το έργο ATHENIAN για την αναδιαμόρφωση του μέλλοντος των αεροπορικών λειτουργιών στην Αθήνα.

Πρόκειται για μια συνεργατική πρωτοβουλία, που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της περιοχής ελιγμών τερματικών σταθμών (TMA) γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών μέσω προηγμένων διαδικασιών δορυφορικής πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN).

Τι είναι το «ATHENs termInal Area redesign & pbN»

Το ATHENIAN («ATHENs termInal Area redesign & pbN») είναι ένα έργο που αποσκοπεί στον επανασχεδιασμό της περιοχής ελιγμών του τερματικού σταθμού της Αθήνας (TMA) και στην εφαρμογή διαδικασιών δορυφορικής πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) για τις αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Το έργο έχει διάρκεια πέντε ετών και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SES).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Σύνδεσης της Ευρώπης – Τομέας Μεταφορών και συγκεκριμένα του πλαισίου SESAR (Έρευνα για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αεροπορική Διαχείριση). Ως εκ τούτου, το έργο υλοποιείται από μια ομάδα συνεργαζόμενων εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από τον Ελληνικό Πάροχο Υπηρεσιών Αεροπορίας (HASP), την AEGEAN, την SKY express και τον EUROCONTROL, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε. (AIA), με την υποστήριξη της EU/CINEA (Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Υπηρεσία για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον) και της Μονάδας EYSSAE (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού για τον Σχεδιασμό, την Αξιολόγηση και την Εφαρμογή – Μηχανισμός CEF) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας.

Στόχος είναι η καθιέρωση ενός πλήρως βασισμένου στο PBN (Performance-Based Navigation) μοντέλου εναέριου χώρου, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 2018/1048 της ΕΕ και το Γενικό Σχέδιο Διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM).

Το χρονικό του έργου

Το έργο ATHENIAN ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως το τέλος του 2027. Κατά τη διάρκεια του έργου, εκτός από τους εταίρους του έργου, ειδικά θέματα εξετάζονται σε συνεργασία με βασικούς συντελεστές, όπως η Ελληνική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (HCAA), η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία (HAF), η IATA, η AOC (Επιτροπή Αερομεταφορέων) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, η RYANAIR, οι χρήστες της Γενικής Αεροπορίας, ενώ ενημερώνονται οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης από εξειδικευμένους αναδόχους, όπως η ElPho (Ελληνική Φωτογραμμετρική ΕΠΕ) και η DAS (DFS Aviation Services GmbH).

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 και περιλαμβάνει πλήρη τοπογραφική έρευνα εμποδίων και την ανάπτυξη διαδικασιών άφιξης και αναχώρησης «Overlay PBN» στην υπάρχουσα διάταξη TMA.

Η δεύτερη φάση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, για τον επανασχεδιασμό της TMA της Αθήνας παράλληλα με ένα νέο σύνολο διαδικασιών PBN, ενώ ένα σημαντικό ορόσημο επιτεύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 με την παράδοση του Concept of Operations (ConOps).

Σύμφωνα με όλους τους συμμετέχοντες φορείς - HASP, AIA, AEGEAN και SKY express - ο προηγμένος και αποδοτικός σχεδιασμός των νέων διαδικασιών άφιξης και αναχώρησης PBN αναμένεται να αναβαθμίσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, με μειωμένες τεχνικές ραδιοεπικοινωνιών και καθοδήγησης αεροσκαφών, ενώ ταυτόχρονα θα ωφελήσει το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και θα μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πτήσεών μας. Είναι σημαντικό ότι το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και της διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και οντότητες που θα επωφεληθούν από την υλοποίησή του.

Σύμφωνα με τον Eurocontrol, το έργο ATHENIAN προσφέρει ένα πλαίσιο για τον πλήρη επανασχεδιασμό της δομής της περιοχής ελιγμών τερματικού σταθμού (TMA), σε συνεργασία μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων του αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένου του EUROCONTROL και του ρόλου του ως διαχειριστή δικτύου.

Ο EUROCONTROL παρέχει υποστήριξη με την εμπειρογνωμοσύνη του σε θέματα μέτρησης της αποδοτικότητας της TMA και αναθεώρησης του σχεδιασμού της TMA, ικανότητας και επικύρωσης του στόλου PBN, καθώς και σύνδεσης με τη χωρητικότητα των διαδρόμων.

Το έργο ATHENIAN, με τις στοχευμένες λειτουργικές βελτιώσεις για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, θα ωφελήσει επίσης άμεσα το ευρωπαϊκό δίκτυο ATM.

