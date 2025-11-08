Μετά τα power bank, οι αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή
Μετά την απαγόρευση των power banks στις αποσκευές, οι αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν τώρα και νέα συσκευή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς.
Οι αεροπορικές εταιρείες, Taiwanese EVA Air, UNI Air και Tigerair ανακοίνωσαν πως δεν επιτρέπεται πλέον η τοποθέτηση ασύρματων ακουστικών στις αποσκευές που παραδίδονται στον έλεγχο.
