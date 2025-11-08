Μετά τα power bank, οι αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή

Οι αεροπορικές εταιρείες, Taiwanese EVA Air, UNI Air και Tigerair ανακοίνωσαν πως δεν επιτρέπεται πλέον η τοποθέτηση ασύρματων ακουστικών στις αποσκευές που παραδίδονται στον έλεγχο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας