Ο «αόρατος» υπουργός, οι «παγκίτες» της ΝΔ, ποιοι θα ακολουθήσουν τον δρόμο του Φαραντούρη

Ο sir Takis και τα «μπλόκα» των λαϊκατζήδων

Βλέπω να πέφτουν έξω τα «τσακάλια» που προεξοφλούσαν ότι ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα μείνει εκτός κυβέρνησης στον επόμενο ανασχηματισμό. Ο sir Takis με μια κίνηση - ματ έκλεισε το μέτωπο με τις λαϊκές αγορές ανεβάζοντας αρκετά τις μετοχές του. Και προσέξτε. Έκλεισε το μέτωπο χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Τους είδε τους άκουσε και έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά δίνοντας ένα αβαντάζ στην κυβέρνηση που βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση με τα μπλόκα των αγροτών. Έδειξε το δρόμο που λέμε... Κάντε το όπως ο Τάκης. Άσε που ο Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρθηκε εκτενώς στον διάλογο που είχε ο Τάκης με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών, ενώ δεν είπε κουβέντα για τα μπλόκα των αγροτών. Τυχαίο; Δεν νομίζω...

Ο δεξιός Βορίδης και ο... αριστερός Πλεύρης

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις... Ο Μάκης Βορίδης, ο Νίκος Δένδιας και ο Θάνος Πλεύρης βρέθηκαν προ ημερών στη Βουλή και είπαν να βγάλουν μια φωτογραφία. Εκεί λοιπόν έπεσε τρελό γέλιο για το πού θα κάτσει ο καθένας. «Επειδή εγώ δεν είμαι κεντρώος θα κάτσω δεξιά», είπε ο Βορίδης. «Σάμπως είμαι εγώ;», του απάντησε ο Δένδιας που τελικά κάθισε «αναγκαστικά» στο κέντρο. Ξεκαρδισμένος από τα γέλια ο Πλεύρης πέταξε την καλύτερη ατάκα: «Εγώ θα κάτσω αριστερά μιας και ορισμένοι με κατηγορούν ότι μπροστά στη Μελόνι είμαι αριστερός», υπονοώντας τις κατηγορίες που προσάπτει εναντίον του η Λατινοπούλου για το μεταναστευτικό...

Ο «αόρατος» υπουργός

Θα περάσω τώρα σε περιβάλλον ανασχηματισμού διότι μαθαίνω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου συζητείται έντονα το φαινόμενο ενός... αοράτου υπουργού ο οποίος έχει ένα πολύ δυνατό χαρτοφυλάκιο και δεν έχει κάνει απολύτως καμία πρόοδο. Ενώ ο προκάτοχός του είχε σαρώσει τα πάντα, ο σημερινός υπουργός παίρνει κάτω από τη βάση στις μεταρρυθμίσεις. Είτε υπάρχει, είτε όχι, δεν έχει καμία διαφορά. Ο άνθρωπος είναι υπερεκτιμημένος και αποδείχθηκε λίγος στο συγκεκριμένο πόστο. Οπότε τον βλέπω να παίρνει μια ωραιότατη κόκκινη κάρτα και να πηγαίνει πάγκο.

Οι «παγκίτες» της ΝΔ

Πάγκο θα πάνε σύντομα και άλλοι, όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά και από το κόμμα... Δεν θέλω να σας τρομάξω αλλά τα πράγματα στο μπλε κτήριο της Πειραιώς δεν είναι ρόδινα... Από το Μέγαρο Μαξίμου λαμβάνω κάποια σήματα δυσαρέσκειας για την επιτελική ομάδα του κομματικού μηχανισμού η οποία δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή με τους γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές και να πετύχει έστω μια εκτόνωση στα μπλόκα. «Ο γαλάζιος Ανεστίδηςτους γλεντάει επικοινωνιακά», μου έλεγε μια ψυχή και ακόμα δεν έχουν τολμήσει ούτε να τον διαγράψουν από το κόμμα... Τι άλλο θέλετε να σας πω; Σας τα έγραψα όλα. Ψάχνουν άνθρωπο να πάρει πάνω του το κόμμα και να το απογειώσει. Δεν χρειάζεται να σας το κάνω ταληράκια...

Ποιοι θα ακολουθήσουν τον δρόμο του Φαραντούρη;

Δεν σας κρύβω ότι στην Κουμουνδούρου τους έχουν ζώσει τα φίδια μετά τον Φαραντούρη και για την ευρωβουλευτή Έλενα Κουντουρά η οποία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την Μαρία Καρυστιανού. Βέβαια από το περιβάλλον της Κουντουρά δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία ή έστω κλίμα που να προμηνύει επικείμενη «μεταγραφή», αλλά πέριξ της Κουμουνδούρου λέγονται και ακούγονται πολλά... Εδώ που έφτασε πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ τίποτα δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη. Αφήστε που εκτός από την Κουντουρά υπάρχουν υποψίες και για τον επίσης προερχόμενο από τους ΑΝΕΛ Βασίλη Κόκκαλη που και αυτόν δεν τον λες ακραιφνή Συριζαίο. Τον ρωτούν αν θα μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ και σφυρίζει κλέφτικα...

Ο Καιρίδης ανάβει φωτιές στο Μαξίμου

Στο παρά πέντε τη γλίτωσε την αντικατάστασή του από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Καιρίδης μετά το «άσε μας κουκλίτσα μου» που είπε στην Κωνσταντοπούλου. Θυμίζω ότι κάτι αντίστοιχο είχε πει στον Καιρίδη και ο Βελόπουλος και τότε οι νεοδημοκράτες είχαν βγει στα κάγκελα εναντίον του προέδρου της Ελληνικής Λύσης κατηγορώντας τον για χυδαία συμπεριφορά κλπ. Η αλήθεια είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πυρ και μανία με το συνολικό attitude του Καιρίδη και με την ανεξήγητη κόντρα που έχει ανοίξει με τον Δένδια. Προφανώς αυτή η κόντρα έχει να κάνει με τις ισορροπίες της επόμενης μέρας στη ΝΔ και ο Καιρίδης έχει διαλέξει άλλο στρατόπεδο. Όμως αυτή η συζήτηση σε αυτό το timing κάνει πολύ κακό στη ΝΔ... Τώρα έχουν πέσει τα τηλέφωνα να πέσουν οι τόνοι και να ξεχαστεί το θέμα...

Κοντά στην Ντόρα

Πάντως για να ξέρετε ο Δημήτρης Καιρίδηςείναι πολύ κοντά στη Ντόρα Μπακογιάννη. Και δεν ξέρω αν αυτό έχει τη σημασία του αυτή την περίοδο αλλά κρατείστε το καλού κακού γιατί μπορεί να αποδειχτεί ότι σημαίνει πολλά.

Οι εκπλήξεις που έρχονται στην Εξεταστική

Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ η Εξεταστική ανοίγει και πάλι πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα όπου αρχίζουν να παρελαύνουν παλαιότερα στελέχη του Οργανισμού. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περάσουν καθόλου καλά ενώ να αναμένετε μεγάλες εκπλήξεις κατά την κατάθεση της κας Γιάντσηπρώην Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει και ΚΥΔ και έκανε τις δηλώσεις του Συνεταιρισμού του αγροτοσυνδικαλιστήΑνεστίδη ο οποίος την έβγαλε στην σέντρα για fake παροχή συμβουλών προς συνεταιριστές. Αυτό σίγουρα θα τη φέρει σε δύσκολη θέση αλλά νομίζω ότι η έκπληξη θα αφορά άλλο ζήτημα με την κυρία πρώην στέλεχος του κόμματος Καμμένου.

Η δικογραφία του Αγίου Βαλεντίνου

Πάντως αυτό που φτάνει στα αυτιά μου τις τελευταίες ώρες είναι ότι εκεί κοντά στου Αγίου Βαλεντίνου θα έλθει το δεύτερο πακέτο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και δεν θα είναι στο πνεύμα της ημέρας όπως μπορεί κάποιοι να θεωρούν. Το αντίθετο μάλιστα καθώς η καθυστέρηση σε σχέση με την πρώτη δικογραφία που πήγε βιαστικά στη Βουλή λόγω του ζητήματος παραγραφής Βορίδη οφείλεται στο πλήθος των στοιχείων και καταθέσεων που λαμβάνονταν ακόμα και λίγο πριν από τις γιορτές αλλά και την επεξεργασία και σύγκριση των στοιχείων που έχουν ληφθεί κατά καιρούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε σύγκριση με εκείνα που δόθηκαν κατά την έφοσο που έγινε επί Προεδρίας Σαλάτα. Και έχω την αίσθηση ότι η ΑΑΔΕ θα μείνει εν μια νυκτί από στελέχη όπως μεταφέρθηκαν εν μια νυκτί στις ίδιες θέσεις που κατείχαν και ουκ ολίγα πολιτικά στελέχη θα μπλέξουν. Γιατί πέρα από τα στοιχεία υπάρχουν και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις όπου για παράδειγμα πρώην υφυπουργός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης συνδιαλέγεται με στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάπραξη παράνομης. Το συνδιαλέγεται είναι κομψή έκφραση.

Το ζητούμενο για το αγροτικό ρεύμα

Πάντως μια και μιλάμε για τους αγρότες έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να τα ζητά όλα από τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα. Γιατί στην ουσία μόνο η ΔΕΗ δίνει φθηνό αγροτικό ρεύμα και κανένας άλλος. Η ΔΕΗ όμως είναι εισηγμένη επιχείρηση και αυτός έχει ένα κόστος ασχέτως αν ο Στάσσης την έχει απογειώσει και αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Οπότε το ζητούμενο θα πρέπει να είναι τι θα κάνουν όλοι οι πάροχοι ενέργειας για τους αγρότες ή τι φόρμουλα θα δοθεί ώστε και να δίνεται φθηνό ρεύμα και να μην κινδυνεύει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γιατί πάντα υπάρχουν τρόποι αν αναλογιστούμε ότι επί χρόνια η Γερμανία έπαιρνε σε προνομιακή τιμή αέριο από το Πούτιν και η βιομηχανία της έκανε αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των βιομηχανιών των άλλων χωρών της Ευρώπης.

Οι ελπίδες στον Κώτσαλο

Μαθαίνω ότι εκεί στην Εθνική Ασφαλιστική μια μεγάλη αναταραχή υπάρχει από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για μείωση των προμηθειών μονομερώς στα δίκτυα που διαθέτουν τα προϊόντα της ασφαλιστικής. Και η κόντρα καλά κρατεί με τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου να κρατά ψηλά τη σημαία της αντιπαράθεσης και να εξετάζει κάθε τρόπο για να ανακόψει μια κίνηση η οποία εγείρει ζητήματα νομιμότητας. Η ελπίδα βέβαια είναι τελικά θα υπάρξει μια λύση. Ειδικά μετά την έλευση του πολύ έμπειρου Γιώργου Κώτσαλου στην Εθνική Ασφαλιστική. Είναι ε΄νας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία και βαθιά γνώση της αγοράς και η θητεία του στον κλάδο κατά το παρελθόν έχει δείξει ότι μπορεί να βρίσκει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα.

Ο κούκος και η άνοιξη που δεν έρχεται

Η Optima Bank έκανε την έκπληξη και την ώρα που οι συστημικές τράπεζες δίνουν σχεδόν μηδενικά επιτόκια ή και μηδενικά έβγαλε στην αγορά μια προθεσμιακή κατάθεση που μπορεί να φτάσει σε απόδοση το 2% με μηνιαίο εκτοκισμό για ποσά άνω των 200.000 ευρώ και 1,9% για ποσά από 50.000 ευρώ. Το ερώτημα είναι αν αρκεί μια τράπεζα να φέρει την άνοιξη. Και εδώ η απάντηση είναι όχι καθώς ο περιορισμένος αριθμός τραπεζών ως συνέπεια του μνημονίου έχει ουσιαστικά οδηγήσει σε μηδενικό ανταγωνισμό. Προσθέστε δε και την αυξημένη ρευστότητα των τραπεζών και έχετε την πλήρη εικόνα. Θα έλεγα πάντως ότι η συγκεκριμένη προθεσμιακή δείχνει σίγουρα εκτίμηση ότι δεν θα πέσουν τα επιτόκια της ΕΚΤ αν όχι ότι θα ανέβουν εντός των επόμενων δώδεκα μηνών.

Είναι οι κομπίνες παράσημο;

Μια μεγάλη απάτη μαθαίνω ότι έγινε προ ολίγων μηνών σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Απάτη που όμως έχει κρατηθεί στα χαμηλά από τις εποπτικές αρχές παρ ότι έχει παρέμβει η ελληνική δικαιοσύνη. Βέβαια αρχίζω να υποψιάζομαι άλλα πράγματα γιατί ναι μεν οι εμπλεκόμενοι έφυγαν από το Επαγγελματικό Ταμείο που έβλαψαν αλλά την ίδια στιγμή έχουν πιάσει αλλού δουλειές και μάλιστα κατέχοντες σημαντικές θέσεις. Και δεν είναι ασήμαντες θέσεις κλειδιά ούτε σε τράπεζες ούτε σε εισηγμένες εταιρίες. Και αναρωτιέμαι. Δεν ελέγχει κανένας απολύτως και τίποτα όταν δίνει καταλληλότητα σε πρόσωπα που διώκονται για απάτη ή θα πρέπει να τελεσιδικήσει; Και καλά να υποθέσουμε ότι οι εποπτικές αρχές δεν μπορούν να παρέμβουν. Αυτοί που τους πρσέλαβαν δεν ήξεραν, δεν ρώτησαν ή θεωρούν τις κομπίνες παράσημο;

Ο Δρομέας , η σύμβαση και η έκθεση του … ποδαριού

Την περασμένη Παρασκευή, η Δρομέας ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 9-1-2026 συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η προθεσμία των δέκα (10) ημερών πέρασε χωρίς να κατατεθεί αίτημα από μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Η ανακοίνωση αφορά την από 22-12-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η απαραίτητη ειδική άδεια για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Αθανασίου Παπαπαναγιώτου του Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύμβαση αυτή προβλέπει την παραχώρηση στην Εταιρεία, από τον αντισυμβαλλόμενο, του δικαιώματος εκμετάλλευσης τριάντα δύο (32) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και καταχωρημένων σχεδίων και υποδειγμάτων, τα οποία ανήκουν στον ίδιο, για την περίοδο από 1-1-2025 έως 31-12-2031. Σε αυτά τα έτη ο αντισυμβαλλόμενος θα παίρνει το λιγότερο 150 χιλιάδες ευρώ το χρόνο και το περισσότερο 420 χιλιάδες το 2025 το οποίο αυξάνεται στα 540 χιλιάδες το 2030 και το 2031. Μάλιστα αναφέρεται ότι θα συνδέεται η αποζημίωση με τα EBITDA γεγονός που σημαίνει ότι ακόμα και αν βγάζει ζημιές η εταιρία η αμοιβή θα καταβάλλεται. Όμως ενώ υποτίθεται ότι κάπου πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για τα σήματα που παραχωρούνται στο ΓΕΜΗ έχει δημοσιευτεί μια έκθεση του … ποδαριού που δεν έχει κανένα απολύτως στοιχείο αλλά απλά λέει ότι θα κερδίσουν όλοι από την παραχώρηση. Θα είχε ενδιαφέρον να μας πει και το ιστορικό των πατεντών και ευρεσιτεχνιών αλλά και να έχει έστω και ένα μέγεθος που να τεκμηριώνει αυτά που λέει. Αλήθεια εκεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμφωνούν με όλα αυτά ή έχουν ανοίξει caseόπως πληροφορούμαστε και το οποίο μπορεί να μην αφορά μόνο τα σήματα.

Κίνηση διασφάλισης

Το 14% των μετόχων του ΟΠΑΠ μειοψήφησε στη διασυνοριακή αντίστροφη συγχώνευση κατοχυρώνοντας δικαίωμα εξόδου εντός ενός μήνα στα 19,04 ευρώ. Προσοχή πρόκειται για δικαίωμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί μπορεί και όχι. Έχουμε όμως την εντύπωση ότι δεν θα ασκηθεί από τη μεγάλη πλειοψηφία καθώς προχώρησαν σε μια κίνηση να διασφαλίσουν την τιμή των 19,04 ευρώ η οποία μπορεί να είναι καλύτερη μέσα στο μήνα αν η μετοχή κινηθεί ανοδικά. Έτσι αναμένουμε ότι κάποιες μετοχές και μάλιστα πολλές θα αλλάξουν χέρια τις επόμενες εβδομάδες και στο τέλος το ποσοστό που θα ασκήσει το δικαίωμα εξόδου θα είναι χαμηλό. Άλλωστε όταν ξεκίνησε η διαδικασία αυτή η πιθανότητα υπήρχε στο μυαλό όσων είχαν δρομολογήσει τη συγχώνευση.

Το δέντρο που φαίνεται και το δάσος που κρύβεται από την Jumbo

Κάτι δεν πάει και τόσο καλά με την Jumbo όπου ο ιδιοκτήτης κ Βακάκης συνεχίζει να κάνει κινήσεις που θολώνουν τα νερά. Και δεν αναφερόμαστε στην έκτακτη χρηματική διανομή που ανακοίνωσε και ενθουσίασε κάποιους που βλέπουν το δέντρο ότι η εταιρία συνεχίζει να μοιράζει λεφτά. Όμως υπάρχει και το δάσος που λέει ότι οι πωλήσεις δεν πηγαίνουν όπως επιδιώκει η εταιρία στη Ρουμανία ενώ και στην Ελλάδα τα πράγματα έχουν … στομώσει. Και γιαυτό δεν φταίνε ούτε το κλίμα, ούτε οι Κιέζοι, ούτε ο Τραμπ τα οποία επικαλείται εν είδειπροφήτη ο κ. Βακάκης. Κατά τα λοιπά κρατάμε το γεγονός ότι η Fidelity μετά από πολλά χρόνια μείωσε θέσεις στην εταιρία. Επίσης κρατάμε το ερώτημα αν οι τελικοί επενδυτές στη Fidelityμιλούσαν γλώσσες της αλλοδαπής ή άπταιστα ελληνικά και επειδή βλέπουν το μέλλον πολύ καλά έχοντας ειδικές γνώσεις έσπευσαν να ρευστοποιήσουν.