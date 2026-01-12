Αλεξανδρούπολη: Μετεωρολόγος εξηγεί πώς ο τυφώνας έπληξε την περιοχή

Σκηνές μεγάλης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη, όταν ένα εξαιρετικά έντονο καιρικό φαινόμενο έπληξε αιφνιδιαστικά την πόλη, προκαλώντας φόβο και πανικό σε κατοίκους και επισκέπτες.

Βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα και δημοσιεύτηκε από τη σελίδα Weather News Greece καταγράφει τη στιγμή που οι ισχυρότατες ριπές ανέμου «χτυπούν» κατάστημα εστίασης. Οι πελάτες, οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν ανυποψίαστοι στα τραπέζια τους, αντιλαμβάνονται ξαφνικά την ένταση του φαινομένου και σπεύδουν να απομακρυνθούν για να προστατευτούν.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο μετεωρολόγος του αεροδρομίου «Δημόκριτος», Θεόδωρος Αντωνόπουλος, στο πλαίσιο έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της πόλης. Όπως ανέφερε, οι μετρήσεις έδειξαν εξαιρετικά υψηλές τιμές ανέμου, με τη μέγιστη ριπή να φτάνει τα 154,5 χιλιόμετρα την ώρα, καταγραφή που έγινε από σταθμό του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με την ανάλυση του φαινομένου, δυτικά της Σαμοθράκης σχηματίστηκε συστάδα ισχυρών καταιγίδων, η οποία κινήθηκε προς τα νότια-νοτιοδυτικά και επηρέασε άμεσα την περιοχή. Η συγκεκριμένη καταιγίδα προκάλεσε έντονα καθοδικά ρεύματα αέρα, δηλαδή ισχυρές ριπές που κατευθύνονται από το εσωτερικό της καταιγίδας προς το έδαφος – ένα φαινόμενο που έχει συνδεθεί στο παρελθόν ακόμη και με σοβαρά αεροπορικά συμβάντα.

Οι μετρήσεις έδειξαν παρόμοια ένταση και σε άλλα σημεία της πόλης: Περίπου 141 χλμ/ώρα στον περιφερειακό δρόμο, αντίστοιχες τιμές στο κέντρο, ενώ στο αεροδρόμιο καταγράφηκαν άνεμοι 70 κόμβων, δηλαδή περίπου 130 χλμ/ώρα. Παρότι η ένταση ήταν ακραία, το φαινόμενο είχε πολύ μικρή διάρκεια, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά εξασθένησε.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, πρόκειται για ένα άκρως τοπικό και απρόβλεπτο φαινόμενο, το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί έγκαιρα χωρίς εξειδικευμένα ραντάρ καιρού. Για τον λόγο αυτό δεν κατέστη δυνατή η αποστολή προειδοποίησης τύπου 112, παρά το γεγονός ότι συνέβη σε ώρα αυξημένης κυκλοφορίας και δραστηριότητας στην πόλη.

Τέλος, διευκρίνισε ότι, παρότι πολλοί μίλησαν για ανεμοστρόβιλο ή τυφώνα, η επιστημονικά ορθή ερμηνεία αφορά καθοδικά ρεύματα καταιγίδας, με ριπές που διαρκούν λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Η ισχυρότερη εξ αυτών διήρκησε το πολύ 10–15 δευτερόλεπτα, ωστόσο ήταν αρκετή για να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.