Τυφώνας με ταχύτητα άνω των 150 χιλιομέτρων «σάρωσε» την Αλεξανδρούπολη – Δείτε βίντεο

Πρωτοφανής ανεμοστρόβιλος με χαρακτηριστικά… τυφώνα και ριπές ανέμου που «άγγιξε» τα 155 χιλιόμετρα / ώρα και στα 15 μποφόρ, «σάρωσε» την Αλεξανδρούπολη το βράδυ του Σαββάτου (10/10).

Το απόκοσμο φαινόμενο «ξέσπασε» ξαφνικά προκαλώντας τρόμο σε όσους βρίσκονταν εκείνη την στιγμή στον δρόμο και κινδύνεψαν σοβαρά.

Συνοδευόμενος από χαλάζι έσπασε δέντρα, παρέσυρε ακόμα και ογκώδη αντικείμενα, έριξε τέντες και αναποδογύρισε τραπέζια καταστημάτων και ψυγεία στο κέντρο, την παραλιακή και όλη την πόλη.

Αν και κράτησε μόλις 5 λεπτά, ήταν ένα φαινόμενο που παρόμοιο είχε δεκαετίες να εμφανιστεί στην περιοχή, όπως περιγράφουν οι κάτοικοι στο evros-news.gr.

Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στις 19:10, σημειώθηκε ριπή ανέμου 154.5 χιλιομέτρων / ώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.