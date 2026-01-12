Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (12/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (12/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

12/1/2026 8:00:00 πμ

12/1/2026 11:00:00 πμ

ΔΑΦΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΑΣ έως κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΝΑΡΗ ΝΟ 19 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

23

Κατασκευές

12/1/2026 8:00:00 πμ

12/1/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΕΡΜΟΥ 73 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

25

Λειτουργία

12/1/2026 8:00:00 πμ

12/1/2026 1:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΔΙΟΝ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΥΑΚΙΝΘΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ.

20

Κατασκευές

12/1/2026 8:00:00 πμ

12/1/2026 3:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ - ΖΙΤΣΗΣ - ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ - ΒΙΤΣΙ

23

Λειτουργία

12/1/2026 8:00:00 πμ

12/1/2026 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΞΕΛΑΦΤΑΚΗ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ - ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - ΚΡΑΝΑΟΥ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΛΗΔΑΣ - ΙΡΙΔΟΣ - ΗΟΥΣ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΚΤΑΙΟΥ - ΠΥΛΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΞΕΛΑΦΤΑΚΗ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΚΟΡΩΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

332

Λειτουργία

12/1/2026 8:00:00 πμ

12/1/2026 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΞΕΛΑΦΤΑΚΙ - ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ - ΞΕΛΑΦΤΑΚΙ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

332

Λειτουργία

12/1/2026 8:00:00 πμ

12/1/2026 4:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. Λ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΣ έως κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΤΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΝΕΛ. ΔΕΛΤΑ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΦΙΝΤΙΑ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΙΑΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ έως κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ

16

Κατασκευές

12/1/2026 8:00:00 πμ

12/1/2026 4:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΙΚΑΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. Λ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΥΘΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ

16

Κατασκευές

12/1/2026 8:00:00 πμ

12/1/2026 4:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΝΤΙΑ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΕΥΘΙΔΟΣ έως κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΤΕΥΘΙΔΟΣ έως κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ απο κάθετο: ΠΗΝΕΛ. ΔΕΛΤΑ έως κάθετο: ΦΙΛΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ

16

Κατασκευές

12/1/2026 8:00:00 πμ

12/1/2026 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

12/1/2026 11:00:00 πμ

12/1/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

26

Λειτουργία

12/1/2026 11:00:00 πμ

12/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΓΟΥΝΑΡΗ, ΨΑΡΡΩΝ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.

21

Κατασκευές

12/1/2026 12:00:00 μμ

12/1/2026 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΑΛΕΠΑ, ΙΑΛΕΜΟΥ, ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΣΙΒΟΡΩΝ.

19

Συντήρηση

